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धौलपुर फायरिंग-पथराव कांड का खुलासा, 48 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

Dholpur Police: धौलपुर के कोटला मोहल्ला में 7 जुलाई को हुए फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ की निगरानी में हुई कार्रवाई के बाद दो आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि तीन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Edited byAnsh RajReported byBhanu sharma
Published: Jul 10, 2026, 08:53 AM|Updated: Jul 10, 2026, 08:53 AM
धौलपुर फायरिंग-पथराव कांड का खुलासा, 48 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: DholpurSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

धौलपुर शहर के कोटला मोहल्ला में 7 जुलाई की रात दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि हथियारों से लैस कुछ लोग एक घर में घुस आए और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. इसके साथ ही घर पर पथराव किया गया और बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया. घटना के दौरान एक महिला घायल हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया.

सीओ सिटी ने खुद संभाली कमान

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने स्वयं पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की. उन्होंने कोतवाली थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की रणनीति तैयार की. उनके निर्देशन में पुलिस की कई टीमें गठित की गईं, जिन्होंने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश शुरू की. सीओ सिटी लगातार फील्ड में मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करते रहे.

48 घंटे के भीतर पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की त्वरित कार्रवाई का परिणाम यह रहा कि घटना के 48 घंटे के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहिब, सोहिल उर्फ मुन्ना, रिजवान, अलीम और आस मोहम्मद के रूप में हुई है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने रिजवान और सोहिब को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि अलीम, आस मोहम्मद और सोहिल उर्फ मुन्ना को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

इस मामले में पीड़िता रहीसा पत्नी कल्ला कुरैशी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने घर में घुसकर अकरम और जाहिद पर जानलेवा फायरिंग की. इसके अलावा घर पर पथराव किया गया और बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ दिए गए. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों से घटना में शामिल अन्य लोगों और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी. फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद कोटला मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और अधिकारियों की सक्रियता की सराहना की है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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