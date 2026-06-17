/बिजली गुल होते ही चोरों का धावा, घर में घुसकर नवविवाहिता के 25 लाख के गहने किए पार

Dholpur Crime News: धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला रायजीत गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर करीब 20 से 25 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए. चोर नवविवाहिता बेटी के मायके में रखे जेवरात भी ले गए.

बिजली गुल होने का उठाया फायदा

जानकारी के अनुसार नगला रायजीत निवासी धर्मवीर सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया. गांव में बिजली नहीं थी. गर्मी और उमस के कारण परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर खुले में सो रहे थे. इसी सुनसान का फायदा उठाकर अज्ञात चोर मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हो गए. घर में कोई जाग नहीं रहा था, इसलिए चोरों को पूरा समय मिला.

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अलमारी-बक्से खंगाल ले गए लाखों के जेवर

घर में घुसने के बाद चोरों ने कमरों में रखी अलमारी और लोहे के बक्सों को तोड़-फोड़ कर खंगाल डाला. वहां रखे सोने-चांदी के सभी आभूषण समेट लिए. पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी हुए जेवरों की कुल कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये आंकी जा रही है. चोर हाल ही में शादीशुदा हुई धर्मवीर की बेटी के मायके में रखे जेवरात भी अपने साथ ले गए, जो शादी के बाद सुरक्षा के लिए घर में रखे थे.



सुबह सामान बिखरा देखकर खुला राज

परिवार के सदस्य नींद से जागे तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. कमरों का सामान बिखरा पड़ा था. अलमारी और बक्से टूटे हुए थे. तलाशी लेने पर जेवरात गायब मिले. इसके बाद परिजनों ने तुरंत बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी.



पुलिस ने शुरू की जांच, तलाश जारी

सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.

ग्रामीणों में दहशत, बढ़ाई गश्त की मांग

क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. गांव वालों ने पुलिस प्रशासन से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और इलाके में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कटौती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए ताकि चोर इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सकें.

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