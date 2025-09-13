धौलपुर में टाइगर रिजर्व में पहली बार ड्रोन से की जा रही टाइगरों की ट्रैकिंग, पहाड़ियों पर होगा बीजारोपण

Dholpur News: प्रदेश का 5वां धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बारिश में बाघों की ट्रैकिंग और बारिश में पेड़ पौधे पनपाने के लिए ड्रोनों की मदद ली जा रही है. टाइगर रिजर्व के डीएफओ डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि बारिश की वजह से नदी नालों में पानी की आवक अत्याधिक होने से बाघों की निगरानी में परेशानी हो रही थी.

विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सुरक्षित हैं, लेकिन बारिश की वजह से पारंपरिक तरीके से ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे में वन विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ड्रोन कैमरे की मदद से बाघों पर निगरानी रखी जा रही है.



डीएफओ डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर का डांग क्षेत्र वन्यजीवों के लिए बेहद सुरक्षित और अनुकूल है और वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जिले के डांग क्षेत्र में 5 बाघ और बाघिनों का मूवमेंट हैं. इसके अलावा कई तेंदुए भालू जरख सहित जानवर जंगल क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं. आगामी समय में वन्यजीवों की संख्या में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है.

डीएफओ डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि नवगठित धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व में जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली की दिशा में एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया है. रिज़र्व क्षेत्र में पहली बार ड्रोन तकनीक द्वारा सीडिंग (बीजारोपण) की पहल की गई है.

इस तकनीक के माध्यम से कठिन और दुर्गम चट्टानी क्षेत्रों और घाटियों में बड़े पैमाने पर बीज डाले जा रहे हैं, जहां परंपरागत तरीके से पौधारोपण संभव नहीं था. ड्रोन से सीड एवं सीड बॉल गिराने की इस प्रक्रिया से न केवल समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि कम समय में हजारों पौधों का प्राकृतिक रूप से अंकुरण भी संभव होगा.

वन विभाग के डीएफओ डॉ आशीष व्यास के अनुसार, इस पहल के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के जैसे देसी बबूल, बेर, करंज, इमली, कुमठा, सिताफल, खैर इत्यादि के बीजों का चयन किया गया है. इन पौधों से न केवल वनस्पति आच्छादन बढ़ेगा बल्कि वन्यजीवों को भोजन और आश्रय भी उपलब्ध होगा, एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टाइगर के प्रे-बेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

जैव विविधता में होगी वृद्धि

ड्रोन सीडिंग से भूमि कटाव पर रोक नमी संरक्षण और जैव विविधता में वृद्धि होगी. यह पहल धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व को और अधिक सघन एवं पारिस्थितिकीय रूप से मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

सीड बॉल्स करेगी कार्य

सीड बॉल्स बीजों को सुरक्षित और अंकुरण योग्य बनाए रखने की पारंपरिक व आधुनिक तकनीक का मिश्रण है. इनमें मिट्टी, गोबर की खाद/कंपोस्ट और कुछ मात्रा में चारकोल/बायोचार मिलाकर छोटी गोलियाँ बनाई जाती हैं. इन गोलियों के अंदर स्थानीय प्रजातियों के बीज डाले जाते हैं. बारिश के संपर्क में आने पर यह गेंद धीरे-धीरे टूटती है और बीज अंकुरित होकर पौधे में बदल जाता है. इस विधि से बीजों को नमी, कीट और पक्षियों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

स्थानीय लोगों ने भी इस प्रयास का स्वागत करते हुए कहा कि रिज़र्व क्षेत्र में हरियाली बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. यह प्रयोग धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व को और अधिक हरित, सुरक्षित और पारिस्थितिकीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

