धौलपुर टाइगर रिजर्व मीटिंग, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, जानें DFO ने क्या कहा?

Rajasthan news: धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व पर DFO डॉ. आशीष व्यास ने ग्रामीणों की भ्रांतियां दूर कीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर क्षेत्र में विस्थापन स्वैच्छिक होगा, बफर क्षेत्र के गांव नहीं हटाए जाएंगे, और DFO ने रोज़गार तथा नकद/भूमि पैकेज के बारे में भी जानकारी दी.

Published: Nov 16, 2025, 11:49 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 11:49 AM IST

धौलपुर टाइगर रिजर्व मीटिंग, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, जानें DFO ने क्या कहा?

Dholpur news: धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को लेकर झिरी भमपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों में चल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए DFO डॉ. आशीष व्यास ने ग्रामीणों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की. DFO ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगी और बफर क्षेत्र के किसी भी गांव का विस्थापन नहीं किया जाएगा.


विस्थापन पर DFO का स्पष्टीकरण
ग्रामीणों को यह भ्रम था कि टाइगर रिजर्व के कारण उन्हें जबरन अपने गांवों से हटना पड़ेगा. डॉ. व्यास ने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दी: स्वैच्छिक विस्थापन: उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापन की प्रक्रिया केवल उन्हीं ग्रामों में लागू हो सकती है जो कोर क्षेत्र में स्थित हैं. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की बलपूर्वक, दबावपूर्वक या अनिच्छा के विरुद्ध विस्थापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी.पैकेज के विकल्प: डॉ. व्यास ने ग्रामवासियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नकद पैकेज (Cash Package) और भूमि पैकेज (Land Package) के विकल्पों के बारे में विस्तार से समझाया.वर्तमान स्थिति: ग्रामीणों को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में किसी भी गांव के विस्थापन से संबंधित कोई प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है.

रोज़गार के अवसर और इको-टूरिज़्म
DFO डॉ. व्यास ने ग्रामीणों को टाइगर रिजर्व से भविष्य में सृजित होने वाले आर्थिक लाभों और रोज़गार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी.लाभ: उन्होंने इको-टूरिज़्म, स्थानीय नेचर गाइड्स बनने और पर्यटन आधारित सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका में सुधार के संभावित अवसरों के बारे में बताया.इस बैठक में ACF चेतराम मीणा, रेंजर देवेंद्र चौहान सहित बड़ी संख्या में झिरी भमपुरा क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने DFO के स्पष्टीकरण के बाद राहत की सांस ली.

