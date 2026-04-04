Dholpur Weather: धौलपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, तेज बारिश के साथ 20 मिनट तक हुई पड़े ओले

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी में लगातार चल रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दिया है. मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्व में ही चेतावनी जारी की थी.

शाम 4 बजे बाद अचानक मौसम का मिजाज बदलाय पहले हल्की बूंदाबांदी हुई उसके बाद तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे हैं. करीबन 20 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल और कटी हुई फसल को नुकसान होने की आशंका है. वहीं, बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है.

मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी

एक के बाद लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, जिसमें चार और पांच अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है.

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ऐसे में शनिवार को शाम 4 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला. पहले आसमान में काली बादलों ने डेरा डाला. उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई. शाम 5 बजे बाद तेज बारिश करीब आधे घंटे हुई है, जिसमें 20 मिनट ओलावृष्टि हुई.

तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि ओलावृष्टि के बाद सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के हल्का पटवारी को सूचना दी गई है. ओलावृष्टि से खेतों में फसल को कितना नुकसान हुआ है. इसकी जानकारी करने के निर्देश दिए है. यदि नुकसान हुआ है तो उसकी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए है.

गली में दुकानों तक पहुंचा पानी

शहर में करीब आधा घंटा हुई तेज बारिश के चलते वहां गलियों और निचले इलाकों में पानी भराव हो गया. वहीं, मुख्य बाजार में भी सड़क पर पानी तेज गति से बह निकला. कहार गली में पानी की का लेवल दुकानों तक पहुंच गया, जिससे दुकानदार परेशान नजर आए.

पकी फसल में भारी नुकसान

वहीं, सरमथुरा इलाके के झिरी क्षेत्र में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई. बारिश के बाद खेतों में ओलों की चादर बिछ गई, जिससे किसानों की पकी फसल में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम में आए इस बदलाव के चलते सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. अचानक बदले मौसम ने जनजीवन की रफ्तार पर भी हल्का असर डाला. बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही.

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