धौलपुर में आंधी-बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये खबर

Dholpur Weather Update: जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार धौलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.

आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है. हवा की रफ्तार बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, खासकर खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

तापमान में 3-5 डिग्री गिरावट

मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आंधी और बारिश के असर से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा रही है. वर्तमान में जिले के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

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पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम में आए इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारण माना जा रहा है. इसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना हुआ है और कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी है. धौलपुर में भी इसी सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है.

किसानों के लिए चेतावनी

बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं और मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें.

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और खुले मैदानों में जाने से परहेज करें. साथ ही, तेज हवाओं के दौरान ढीली वस्तुओं को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.

धौलपुर में मौसम का यह बदलाव राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है. जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं खराब मौसम के कारण संभावित नुकसान का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में सतर्क रहना और मौसम विभाग की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है.



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