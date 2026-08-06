/Dholpur News: सावन में मेहरबान हुआ मानसून, 12 घंटे में ढाई इंच बारिश

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Bari, Dholpur News: उपखंड क्षेत्र में इस बार पहले प्री मानसूनी बारिश और उसके बाद मानसून के रूठने से आमजन और किसान चिंतित दिखाई दे रहा था, लेकिन सावन महीने के दूसरे सप्ताह में बुधवार की रात से मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है. बीती रात एक बजे से उपखंड क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है. ऐसे में लगातार हो रही इस बारिश से जहां नदी, नालों और बांधो में पानी की आवक शुरू हुई है. वहीं, आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है.
सिंचाई विभाग से मिले आकड़ों के अनुसार, बीती रात बाड़ी उपखण्ड क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है. 12 घंटे में उपखंड क्षेत्र में 69 एमएम बारिश हुई है, जो ढाई इंच से अधिक है. वहीं, जिले में सबसे ज्यादा बारिश बसेड़ी उपखंड में दर्ज की गई है, जहां करीब चार इंच यानी 95 एमएम पानी बारिश है.
किसान के चहेरे पर मुस्कान लौटी
इस बारिश से क्षेत्र के सूखे पड़े नदी, नाले और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है और खरीफ की फसल को खेत में बोकर बैठे किसान के चहेरे पर मुस्कान लौट आई है.
जिले में एक मानसूनी सीजन में 650 एमएम बारिश होती है, लेकिन वर्तमान में बारिश के डेढ़ महीने बीतने के बाद अभी तक 203 एमएम बारिश ही हुई है, जबकि अब तक 240 एमएम बारिश होनी चाहिए थी. ऐसे में अभी औसत से भी कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन बुधवर रात की बारिश से लोगो के मन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद फिर से पैदा कर दी है.
यह है बांधों की स्थिति
वर्तमान में बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध में भराव क्षमता 25.1 फीट की तुलना में अभी 18.60 फीट पानी है. वहीं, तालाबशाही बांध की भराव क्षमता 11 फीट है, जिसमें 6.30 फीट पानी दर्ज किया है. आरटी बांध में 6.5 फीट की तुलना में मात्र 2.50 फीट पानी आया है.
वहीं, हुसैनपुर बांध, उमरेह बांध खाली पड़े हैं, उर्मिला सागर बांध की भराव क्षमता 28 फीट है, जिसमे 21.60 फीट पानी दर्ज किया है. वहीं, क्षेत्र के सबसे बड़े आंगई बांध, जिसकी भराव क्षमता 223.41 मीटर की. उसमें 217.60 मीटर पानी दर्ज किया गया है.
धन्नू का पूरा में खेतों में भरा पानी
धन्नू का पूरा गांव और आसपस के क्षेत्र में तेज बारिश से खेतो में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसल खराब होने की आशंका है. पूर्व सरपंच राकेश पहाड़िया ने बताया कि रेलवे द्वारा बड़ी लाइन डालने को लेकर जो प्लेटफार्म बनाया जा रहा है. उससे गांव और खेतों से निकलने वाले पानी का रास्ता रुक गया है, जिसके चलते तेज बारिश होने पर पानी का निकास नहीं होता और वह खेतो में भर जाता है. समस्या को लेकर एक साल पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में अब बारिश हुई है तो फिर से किसानों के लिए परेशानी शुरू हो गई है.
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