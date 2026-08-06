Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /Dholpur News: सावन में मेहरबान हुआ मानसून, 12 घंटे में ढाई इंच बारिश

Dholpur News: सावन में मेहरबान हुआ मानसून, 12 घंटे में ढाई इंच बारिश

धौलपुर के बाड़ी उपखंड में बुधवार रात से मानसून ने जोरदार वापसी की है. करीब 12 घंटे में 69 मिमी (ढाई इंच से अधिक) बारिश दर्ज हुई, जबकि जिले में सबसे ज्यादा 95 मिमी बारिश बसेड़ी में हुई. लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 06, 2026, 08:41 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 08:41 PM IST
Dholpur News: सावन में मेहरबान हुआ मानसून, 12 घंटे में ढाई इंच बारिश
Image Credit: Dholpur News

Bari, Dholpur News: उपखंड क्षेत्र में इस बार पहले प्री मानसूनी बारिश और उसके बाद मानसून के रूठने से आमजन और किसान चिंतित दिखाई दे रहा था, लेकिन सावन महीने के दूसरे सप्ताह में बुधवार की रात से मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है. बीती रात एक बजे से उपखंड क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है. ऐसे में लगातार हो रही इस बारिश से जहां नदी, नालों और बांधो में पानी की आवक शुरू हुई है. वहीं, आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है.

सिंचाई विभाग से मिले आकड़ों के अनुसार, बीती रात बाड़ी उपखण्ड क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है. 12 घंटे में उपखंड क्षेत्र में 69 एमएम बारिश हुई है, जो ढाई इंच से अधिक है. वहीं, जिले में सबसे ज्यादा बारिश बसेड़ी उपखंड में दर्ज की गई है, जहां करीब चार इंच यानी 95 एमएम पानी बारिश है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान के चहेरे पर मुस्कान लौटी
इस बारिश से क्षेत्र के सूखे पड़े नदी, नाले और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है और खरीफ की फसल को खेत में बोकर बैठे किसान के चहेरे पर मुस्कान लौट आई है.

जिले में एक मानसूनी सीजन में 650 एमएम बारिश होती है, लेकिन वर्तमान में बारिश के डेढ़ महीने बीतने के बाद अभी तक 203 एमएम बारिश ही हुई है, जबकि अब तक 240 एमएम बारिश होनी चाहिए थी. ऐसे में अभी औसत से भी कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन बुधवर रात की बारिश से लोगो के मन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद फिर से पैदा कर दी है.

यह है बांधों की स्थिति
वर्तमान में बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध में भराव क्षमता 25.1 फीट की तुलना में अभी 18.60 फीट पानी है. वहीं, तालाबशाही बांध की भराव क्षमता 11 फीट है, जिसमें 6.30 फीट पानी दर्ज किया है. आरटी बांध में 6.5 फीट की तुलना में मात्र 2.50 फीट पानी आया है.

वहीं, हुसैनपुर बांध, उमरेह बांध खाली पड़े हैं, उर्मिला सागर बांध की भराव क्षमता 28 फीट है, जिसमे 21.60 फीट पानी दर्ज किया है. वहीं, क्षेत्र के सबसे बड़े आंगई बांध, जिसकी भराव क्षमता 223.41 मीटर की. उसमें 217.60 मीटर पानी दर्ज किया गया है.

धन्नू का पूरा में खेतों में भरा पानी
धन्नू का पूरा गांव और आसपस के क्षेत्र में तेज बारिश से खेतो में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसल खराब होने की आशंका है. पूर्व सरपंच राकेश पहाड़िया ने बताया कि रेलवे द्वारा बड़ी लाइन डालने को लेकर जो प्लेटफार्म बनाया जा रहा है. उससे गांव और खेतों से निकलने वाले पानी का रास्ता रुक गया है, जिसके चलते तेज बारिश होने पर पानी का निकास नहीं होता और वह खेतो में भर जाता है. समस्या को लेकर एक साल पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में अब बारिश हुई है तो फिर से किसानों के लिए परेशानी शुरू हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

74 लाख परिवारों के सर्वे के बाद OBC आयोग ने सरकार को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट, अब तेज होंगी निकाय चुनाव की तैयारियां

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी

Dungarpur: मृत बच्चा पैदा होने के 24 घंटे में मां की भी हुई मौत, परिजनों का हंगामा

चीनी माफिया से जुड़े साइबर ठगी रैकेट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

जेल में बंद NDPS आरोपी ने दी SI भर्ती परीक्षा, सलाखों के पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा MP-MLA फंड का हिसाब दो, 7 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

झुंझुनूं से बड़ा साइबर खुलासा, अंगूठा लगवाया 20 बार, खाते में घूम गए 40 करोड़!

हनुमानगढ़ में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन लॉन्च, एक मिस्ड कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी करेगी, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में फील्ड निरीक्षण

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

रामेश्वरम से तिरुपति तक, जयपुर और सीकर वालों के लिए IRCTC की 'भारत गौरव' स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

मेड़ता-नागौर मंडी में किस फसल ने मारी बाजी? जीरा सबसे महंगा, जानें सभी फसलों के ताजा भाव

जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!

चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट

चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश, इस नंबर पर करें शिकायत

TAGS:
Dholpur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dholpur News: सावन में मेहरबान हुआ मानसून, 12 घंटे में ढाई इंच बारिश
2
3
4
5