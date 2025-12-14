Zee Rajasthan
Dholpur Weather Update: कड़ाके की सर्दी से कांपे धौलपुरवासी, कोहरा छाने से थम गई वाहनों की रफ्तार

Dholpur Weather Update: जिले में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. तड़के सुबह घने कोहरे ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सर्द हवाओं के साथ ठंड का असर तेज हो गया. कोहरे और ठंड के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. सड़कों और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही लगभग थम सी गई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही.
 

Published: Dec 14, 2025, 11:55 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 11:55 AM IST

Dholpur Weather Update: रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. घने कोहरे के कारण चारों ओर धुंध छा गई और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. कई स्थानों पर विजिबिलिटी मात्र 10 से 15 मीटर तक सिमट गई. इसका असर सड़क यातायात पर साफ तौर पर देखने को मिला. वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े और रफ्तार काफी धीमी रखनी पड़ी. हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की कतारें नजर आईं और लोग सावधानीपूर्वक सफर करते दिखे.

कड़ाके की सर्दी का सामना
ठंड से बचाव के लिए जिले में जगह-जगह लोग अलाव जलाते नजर आए. सुबह के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. कोचिंग सेंटर जाने वाले विद्यार्थियों और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले मजदूरों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा. ठंडी हवाओं और कोहरे के चलते लोग जल्दी घर से निकलने से बचते दिखे, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित रही.

किसानों के लिए मौसम राहत भरा
जहां एक ओर कोहरा और ठंड आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी, वहीं किसानों के लिए यह मौसम राहत लेकर आया है. किसानों का कहना है कि रबी फसलों के लिए मौजूदा मौसम बेहद अनुकूल है. जिले में सरसों, गेहूं, चना और मटर जैसी रबी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. किसानों के अनुसार इन फसलों को इस समय नमी और आद्रता की विशेष आवश्यकता होती है, जो घने कोहरे और ठंड के कारण प्राकृतिक रूप से मिल रही है. इससे फसलों की ग्रोथ बेहतर होगी और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है.

किसानों ने बताया कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह हल्का कोहरा और ठंड बनी रहती है, तो फसलों को काफी फायदा मिलेगा. खासकर गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह मौसम वरदान साबित हो सकता है.

उधर, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार जिले में आगामी दिनों में घना कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का असर और बढ़ सकता है. सुबह और रात के समय तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

