/धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

Dholpur Weather Update: धौलपुर में मौसम अचानक करवट लेने की तैयारी में है. IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटों में तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की बारिश की चेतावनी दी है. 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की गई है.
Dholpur Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कई जिले के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है. इनमें धौलपुर का नाम भी शामिल है. IMD के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार Dholpur में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है. विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के मुताबिक, धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है. यह बदलाव भीषण गर्मी से परेशान लोगों को अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से सावधानी बरतना जरूरी है.
April 30, 2026
आमजन के लिए खास एडवाइजरी जारी
स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों पर काम कर रहे लोगों, किसानों और यात्रियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है. मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.
गर्मी से मिलेगी राहत
धौलपुर में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ा हुआ था, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, इस ताजा चेतावनी के बाद तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे सिस्टम के कारण हो रहा है.
बेवजह न निकलें बाहर
कृषि क्षेत्र के लिए भी यह मौसम मिला-जुला प्रभाव लेकर आ सकता है. जहां एक ओर हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी है, इसलिए हालात तेजी से बदल सकते हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर बनाए रखें.
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