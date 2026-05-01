Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

Dholpur Weather Update: धौलपुर में मौसम अचानक करवट लेने की तैयारी में है. IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटों में तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की बारिश की चेतावनी दी है. 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 01, 2026, 06:41 AM|Updated: May 01, 2026, 06:41 AM
धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी
Image Credit: AI Generated

Dholpur Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कई जिले के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है. इनमें धौलपुर का नाम भी शामिल है. IMD के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार Dholpur में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है. विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है. यह बदलाव भीषण गर्मी से परेशान लोगों को अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से सावधानी बरतना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आमजन के लिए खास एडवाइजरी जारी
स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों पर काम कर रहे लोगों, किसानों और यात्रियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है. मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.

गर्मी से मिलेगी राहत
धौलपुर में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ा हुआ था, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, इस ताजा चेतावनी के बाद तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे सिस्टम के कारण हो रहा है.


बेवजह न निकलें बाहर
कृषि क्षेत्र के लिए भी यह मौसम मिला-जुला प्रभाव लेकर आ सकता है. जहां एक ओर हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी है, इसलिए हालात तेजी से बदल सकते हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर बनाए रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

Churu Viral Video: चूरू में काला कर दिया लड़के का मुंह, काट डाले सिर के बाल, रिश्तेदारी में आए युवक के साथ बड़ा कांड, वीडियो वायरल

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज फिर DOWN हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर से लेकर अजमेर तक के लेटेस्ट अपडेट

धौलपुर में खुशियों से मातम तक! 5100 के नेग पर भिड़े लोग, दो बहनों की शादी के 2 दिन बाद खून-खराबा

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

राजस्थान में शाम होते ही मौसम का कहर, ओले-बारिश से लेकर तूफान से हर तरफ मचा हड़कंप!

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान की ये ड्रिंक आपको तपती गर्मी में भी रखेगी ठंडा-ठंडा कूल-कूल! एक बार जरूर करें ट्राई

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthan News: विधायक के निरीक्षण में सिकराय अस्पताल की पोल खुली, डॉक्टर-नर्स गायब, CMHO को कार्रवाई के निर्देश

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

Jaipur: एसओजी का कोलकाता में बड़ा ऑपरेशन, 10 हजार का इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Tags:
Dholpur Weather

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: सहकारिता में डिजिटल क्रांति, डॉ. समित शर्मा का बड़ा आदेश, PACS कम्प्यूटराइजेशन को 10 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan News: सहकारिता में डिजिटल क्रांति, डॉ. समित शर्मा का बड़ा आदेश, PACS कम्प्यूटराइजेशन को 10 दिन का अल्टीमेटम

Jaipur News
2

धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

Dholpur Weather
3

Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!

Rajasthan Census 2027
4

Census 2027: जयपुर बनेगा राजस्थान का 'पावर हाउस'! जनगणना शुरू होते ही 19 से 26 सीटों का रास्ता साफ

Rajasthan Census 2027
5

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

jodhpur news