/धौलपुर में मौसम विभाग का तात्कालिक अलर्ट, बारिश के साथ 40km की रफ्तार से चलेगी आंधी

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Rajasthan Weather Update: धौलपुर में मौसम विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए अगले 3 घंटों में बारिश और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है. चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है.
Dholpur Weather: राजस्थान के धौलपुर जिले में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने धौलपुर के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए जिले के मौसम में अचानक बदलाव की संभावना जताई है. विभाग ने इसे लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
अगले 3 घंटों में क्या होगा?
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान धौलपुर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है. बता दें कि जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बादलों की गरज-चमक होने की संभावना है. वहीं तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चलने के आसार हैं. अचानक चलने वाली इन तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.
भरतपुर और करौली में मौसम का अलर्ट, आंधी-बारिश के साथ 'येलो अलर्ट' जारी
बता दें कि इसी के साथ राजस्थान के भरतपुर और करौली जिलों में भी अगले तीन घंटों के भीतर मौसम में अचानक बदलाव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' घोषित किया है, जिसके तहत हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. बता दें कि इन क्षेत्रों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं और धूलभरी आंधी चल सकती है.आंधी के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है, जिससे यातायात बाधित होने की आशंका है.
संभावित प्रभाव और सावधानी
मौसम विभाग ने 'येलो अलर्ट' के तहत आमजन को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है कि-धूलभरी आंधी और बारिश के कारण सड़क पर दृश्यता (विजिबिलिटी)कम हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है. मेघगर्जन और बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें और भूलकर भी पेड़ों के नीचे न खड़े हों. सफर कर रहे लोग विशेष सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर वाहन रोक दें.
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