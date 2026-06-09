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170 साल पुरानी इस बावड़ी में आखिर क्या है खास? जानें इसकी अनोखी कहानी

Chopra Baoli Dholpur: धौलपुर शहर में स्थित चोपड़ा बावड़ी अपनी अनूठी बनावट और स्थापत्य के लिए खास पहचान रखती है. यह सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि धौलपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. आज भी दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Jun 09, 2026, 02:05 PM|Updated: Jun 09, 2026, 02:05 PM
170 साल पुरानी इस बावड़ी में आखिर क्या है खास? जानें इसकी अनोखी कहानी
Image Credit: Chopra Baoli Dholpur

Chopra Baoli Dholpur: राजस्थान के धौलपुर शहर में स्थित चोपड़ा बावड़ी अपनी अनूठी बनावट और स्थापत्य के लिए खास पहचान रखती है. करीब 170 वर्ष पुरानी यह बावड़ी लाल और सफेद बलुआ पत्थरों से बनी है. यह सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि धौलपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. आज भी दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं. इसकी दीवारें और सीढ़ियां 170 साल बाद भी मजबूत दिखती हैं. यह बावड़ी हमें बताती है कि हमारे पूर्वज जल संरक्षण को कितना महत्व देते थे.

चोपड़ा बावड़ी का निर्माण वर्ष 1856 में कराया गया था. इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि इसे धौलपुर रियासत के महाराज राना भगवंत सिंह के मामा राजधार कन्हैयाल ने बनवाया था. यह बावड़ी प्रसिद्ध चोपड़ा महादेव मंदिर के ठीक पास स्थित है. मंदिर और बावड़ी का यह परिसर धौलपुर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा माना जाता है. उस समय राजा और सामंत सार्वजनिक जलस्रोत बनवाकर पुण्य कमाते थे. इसी सोच के कारण यह विशाल बावड़ी अस्तित्व में आई. आज भी यह परिसर धौलपुर के गौरव को दर्शाता है.

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चोपड़ा बावड़ी नाम के पीछे चौपड़ खेल की अवधारणा छिपी है

चौपड़ में चार दिशाएं होती हैं, उसी आधार पर इस बावड़ी को चार दिशाओं में बनाया गया. जल तक पहुंचने के लिए इसमें चार मार्ग रखे गए. इनमें तीन ओर पक्की सीढ़ियां हैं और एक ओर ढलान वाला रास्ता है. ढलान वाला रास्ता खासतौर पर पशुओं के लिए बनाया गया था. इसी विशेष डिजाइन के कारण इसका नाम "चोपड़ा बावड़ी" पड़ा. यह नामकरण इसकी बनावट की अनूठी पहचान बन गया.

प्राचीन भारत में अधिकांश शिव मंदिर नदी, कुंड या बावड़ी के पास बनाए जाते थे. इसी परंपरा का पालन करते हुए राजधार कन्हैयाल ने चोपड़ा महादेव मंदिर के समीप यह बावड़ी बनवाई. बाद में इसी बावड़ी के नाम पर मंदिर का नाम "चोपड़ा महादेव मंदिर" रखा गया. धौलपुर के प्रसिद्ध लाल-सफेद पत्थरों से बनी यह बावड़ी आज भी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है. लगभग 170 साल बीत जाने के बाद भी इसकी संरचना में दरारें नहीं आई हैं. यह उस दौर के कारीगरों की कुशलता को दिखाती है.

एक समय धौलपुर का प्रसिद्ध शरद मेला और पशु मेला इसी क्षेत्र में लगता था. मेले में देशभर से व्यापारी और किसान हजारों पशु लेकर आते थे. ये सभी पशु इसी बावड़ी के स्वच्छ जल से अपनी प्यास बुझाते थे. उस समय यह बावड़ी केवल पानी का स्रोत नहीं थी. यह लोगों के मिलने-जुलने और व्यापार का सामाजिक केंद्र भी थी. मेले की रौनक और बावड़ी का पानी एक-दूसरे के पूरक थे. वह दौर इस बावड़ी के सबसे व्यस्त दिनों में से एक था.

समय के साथ सामाजिक और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बावड़ी का महत्व कम होने लगा. जलाशय की नियमित सफाई और देखरेख नहीं हो पाई. इसके कारण धीरे-धीरे इसका पानी प्रदूषित हो गया. आसपास कचरा जमा होने से इसकी सुंदरता भी प्रभावित हुई. फिर भी यह बावड़ी धौलपुर की जल संरक्षण परंपरा की अमूल्य धरोहर बनी हुई है. आज भी स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं. इसे बचाना आज भी संभव है.

इतिहासकार अरविंद शर्मा कहते हैं कि ऐसी बावड़ियां सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था हैं. इन्हें आधुनिक समय में भी जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है. इनका संरक्षण करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. अगर समय रहते इसकी साफ-सफाई और जीर्णोद्धार किया जाए, तो यह फिर से जीवंत हो सकती है. आने वाली पीढ़ियां इससे धौलपुर का इतिहास और जल बचाने की सीख दोनों ले सकेंगी. चोपड़ा बावड़ी आज भी धौलपुर के अतीत की जीवंत पहचान है. चोपड़ा बावड़ी सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये हमारे पूर्वजों की जल बचाने की समझदारी है. इसे बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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