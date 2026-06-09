/170 साल पुरानी इस बावड़ी में आखिर क्या है खास? जानें इसकी अनोखी कहानी

Chopra Baoli Dholpur: राजस्थान के धौलपुर शहर में स्थित चोपड़ा बावड़ी अपनी अनूठी बनावट और स्थापत्य के लिए खास पहचान रखती है. करीब 170 वर्ष पुरानी यह बावड़ी लाल और सफेद बलुआ पत्थरों से बनी है. यह सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि धौलपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. आज भी दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं. इसकी दीवारें और सीढ़ियां 170 साल बाद भी मजबूत दिखती हैं. यह बावड़ी हमें बताती है कि हमारे पूर्वज जल संरक्षण को कितना महत्व देते थे.

चोपड़ा बावड़ी का निर्माण वर्ष 1856 में कराया गया था. इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि इसे धौलपुर रियासत के महाराज राना भगवंत सिंह के मामा राजधार कन्हैयाल ने बनवाया था. यह बावड़ी प्रसिद्ध चोपड़ा महादेव मंदिर के ठीक पास स्थित है. मंदिर और बावड़ी का यह परिसर धौलपुर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा माना जाता है. उस समय राजा और सामंत सार्वजनिक जलस्रोत बनवाकर पुण्य कमाते थे. इसी सोच के कारण यह विशाल बावड़ी अस्तित्व में आई. आज भी यह परिसर धौलपुर के गौरव को दर्शाता है.

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चोपड़ा बावड़ी नाम के पीछे चौपड़ खेल की अवधारणा छिपी है

चौपड़ में चार दिशाएं होती हैं, उसी आधार पर इस बावड़ी को चार दिशाओं में बनाया गया. जल तक पहुंचने के लिए इसमें चार मार्ग रखे गए. इनमें तीन ओर पक्की सीढ़ियां हैं और एक ओर ढलान वाला रास्ता है. ढलान वाला रास्ता खासतौर पर पशुओं के लिए बनाया गया था. इसी विशेष डिजाइन के कारण इसका नाम "चोपड़ा बावड़ी" पड़ा. यह नामकरण इसकी बनावट की अनूठी पहचान बन गया.

प्राचीन भारत में अधिकांश शिव मंदिर नदी, कुंड या बावड़ी के पास बनाए जाते थे. इसी परंपरा का पालन करते हुए राजधार कन्हैयाल ने चोपड़ा महादेव मंदिर के समीप यह बावड़ी बनवाई. बाद में इसी बावड़ी के नाम पर मंदिर का नाम "चोपड़ा महादेव मंदिर" रखा गया. धौलपुर के प्रसिद्ध लाल-सफेद पत्थरों से बनी यह बावड़ी आज भी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है. लगभग 170 साल बीत जाने के बाद भी इसकी संरचना में दरारें नहीं आई हैं. यह उस दौर के कारीगरों की कुशलता को दिखाती है.

एक समय धौलपुर का प्रसिद्ध शरद मेला और पशु मेला इसी क्षेत्र में लगता था. मेले में देशभर से व्यापारी और किसान हजारों पशु लेकर आते थे. ये सभी पशु इसी बावड़ी के स्वच्छ जल से अपनी प्यास बुझाते थे. उस समय यह बावड़ी केवल पानी का स्रोत नहीं थी. यह लोगों के मिलने-जुलने और व्यापार का सामाजिक केंद्र भी थी. मेले की रौनक और बावड़ी का पानी एक-दूसरे के पूरक थे. वह दौर इस बावड़ी के सबसे व्यस्त दिनों में से एक था.

समय के साथ सामाजिक और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बावड़ी का महत्व कम होने लगा. जलाशय की नियमित सफाई और देखरेख नहीं हो पाई. इसके कारण धीरे-धीरे इसका पानी प्रदूषित हो गया. आसपास कचरा जमा होने से इसकी सुंदरता भी प्रभावित हुई. फिर भी यह बावड़ी धौलपुर की जल संरक्षण परंपरा की अमूल्य धरोहर बनी हुई है. आज भी स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं. इसे बचाना आज भी संभव है.

इतिहासकार अरविंद शर्मा कहते हैं कि ऐसी बावड़ियां सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था हैं. इन्हें आधुनिक समय में भी जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है. इनका संरक्षण करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. अगर समय रहते इसकी साफ-सफाई और जीर्णोद्धार किया जाए, तो यह फिर से जीवंत हो सकती है. आने वाली पीढ़ियां इससे धौलपुर का इतिहास और जल बचाने की सीख दोनों ले सकेंगी. चोपड़ा बावड़ी आज भी धौलपुर के अतीत की जीवंत पहचान है. चोपड़ा बावड़ी सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये हमारे पूर्वजों की जल बचाने की समझदारी है. इसे बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है.

