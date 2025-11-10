धौलपुर के किसानों की चमकी किस्मत! तालाबों में की जा रही अनोखी खेती

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में जैसे-जैसे सर्दी ने दस्तक दी है. वैसे-वैसे बाजारों में मौसमी फलों की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के ठेलों और दुकानों पर इन दिनों सिंघाड़े का फल लोगों को खूब लुभा रहा है.

जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर धौलपुर-करौली हाईवे पर स्थित तालाबों में सिंघाड़े की खेती जोरों पर है. खेत नहीं, बल्कि तालाबों में उगने वाला यह फल किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रहा है.

किसान राजेश बताते हैं कि सिंघाड़े का बीज वे उत्तर प्रदेश के खुर्जा-बुलंदशहर से लाते हैं और मई-जून में तालाबों में इसकी बुवाई करते हैं. पानी में पनपने वाले इस फल को स्थानीय लोग “पानी फल” के नाम से भी जानते हैं.

राजेश कश्यप के अनुसार, करीब 50 हजार रुपए की लागत में दो से ढाई बीघा तालाब की खेती से उन्हें डेढ़ से दो लाख रुपए तक का मुनाफा होता है. सिंघाड़े अक्टूबर से दिसंबर तक बाजारों में बिकते हैं, जिनकी कीमत 50 से 60 रुपए किलो तक रहती है.

हालांकि यह खेती जोखिम भरी भी है. किसान बताते हैं कि तालाब में उतरकर फल तोड़ते समय डूबने और जहरीले सांपों के खतरे का सामना करना पड़ता है. केवल तैरना जानने वाले ही तालाब में उतरते हैं.