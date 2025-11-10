Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर के किसानों की चमकी किस्मत! तालाबों में की जा रही अनोखी खेती

Dholpur News: धौलपुर में जैसे-जैसे सर्दी ने दस्तक दी है. वैसे-वैसे बाजारों में मौसमी फलों की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के ठेलों और दुकानों पर इन दिनों सिंघाड़े का फल लोगों को खूब लुभा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Nov 10, 2025, 06:46 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 06:46 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा सांप इंसानों की गर्मी से आकर्षित होता है?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा सांप इंसानों की गर्मी से आकर्षित होता है?

बासी रोटी अब फेकनें की जरूरत नहीं, ऐसे बनाएं ये राजस्थानी डिश, स्वाद में ऐसी कि मुंह में ला दें पानी
9 Photos
Rajasthan famous Food

बासी रोटी अब फेकनें की जरूरत नहीं, ऐसे बनाएं ये राजस्थानी डिश, स्वाद में ऐसी कि मुंह में ला दें पानी

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई शहरों लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई शहरों लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

कम बजट में सर्दियों की बेहतरीन ट्रिप! चूरू की ये 7 जगहें आपकी यात्रा को बना देगी यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में सर्दियों की बेहतरीन ट्रिप! चूरू की ये 7 जगहें आपकी यात्रा को बना देगी यादगार

धौलपुर के किसानों की चमकी किस्मत! तालाबों में की जा रही अनोखी खेती

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में जैसे-जैसे सर्दी ने दस्तक दी है. वैसे-वैसे बाजारों में मौसमी फलों की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के ठेलों और दुकानों पर इन दिनों सिंघाड़े का फल लोगों को खूब लुभा रहा है.

जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर धौलपुर-करौली हाईवे पर स्थित तालाबों में सिंघाड़े की खेती जोरों पर है. खेत नहीं, बल्कि तालाबों में उगने वाला यह फल किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसान राजेश बताते हैं कि सिंघाड़े का बीज वे उत्तर प्रदेश के खुर्जा-बुलंदशहर से लाते हैं और मई-जून में तालाबों में इसकी बुवाई करते हैं. पानी में पनपने वाले इस फल को स्थानीय लोग “पानी फल” के नाम से भी जानते हैं.

राजेश कश्यप के अनुसार, करीब 50 हजार रुपए की लागत में दो से ढाई बीघा तालाब की खेती से उन्हें डेढ़ से दो लाख रुपए तक का मुनाफा होता है. सिंघाड़े अक्टूबर से दिसंबर तक बाजारों में बिकते हैं, जिनकी कीमत 50 से 60 रुपए किलो तक रहती है.

हालांकि यह खेती जोखिम भरी भी है. किसान बताते हैं कि तालाब में उतरकर फल तोड़ते समय डूबने और जहरीले सांपों के खतरे का सामना करना पड़ता है. केवल तैरना जानने वाले ही तालाब में उतरते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news