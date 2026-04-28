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धौलपुर के सरमथुरा जंगलों में सनसनीखेज मोड़, एक वनकर्मी ने दूसरे वनकर्मी पर लगाया लगाने आग का गंभीर आरोप

Sarmathura Forest Fire: सरमथुरा (धौलपुर). धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में लगातार हो रही आगजनी के मामले में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है. वन विभाग के घायल कर्मचारी अजय सिंह ने अपने ही सहकर्मी वनरक्षक दिलीप सिंह पर जंगल में आग लगवाने, पेड़ कटवाने और जानलेवा हमला करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Edited byAnsh RajReported byBhanu sharma
Published: Apr 28, 2026, 12:11 PM|Updated: Apr 28, 2026, 12:11 PM
धौलपुर के सरमथुरा जंगलों में सनसनीखेज मोड़, एक वनकर्मी ने दूसरे वनकर्मी पर लगाया लगाने आग का गंभीर आरोप
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Dholpur News: धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में लगातार हो रही आगजनी के मामले में अब एक चौंकाने वाला नया मोड़ सामने आया है. वन विभाग के एक कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी पर जंगल में आग लगवाने, पेड़ कटवाने और जानलेवा हमला करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.


इस मामले में घायल वनकर्मी अजय सिंह ने सरमथुरा थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वनरक्षक दिलीप सिंह ने उनके ऊपर हमला करवाया और जंगल में जानबूझकर आग लगवाई. वन विभाग ने इस गंभीर आरोप को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए वनरक्षक दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया है.

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गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर सरमथुरा के जंगलों में तीन अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं. इन आगजनी की घटनाओं में कई हेक्टेयर वन क्षेत्र पूरी तरह जलकर राख हो गया है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है. वन विभाग पहले से ही इन लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं की विभागीय जांच कर रहा था. अब इस मामले में वनकर्मी द्वारा अपने ही सहकर्मी पर लगाए गए आरोपों ने पूरे प्रकरण को नया आयाम दे दिया है.


वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वनरक्षक दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है. सरमथुरा थाना पुलिस ने घायल वनकर्मी अजय सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. यदि आरोप सही पाए गए तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरमथुरा के जंगलों में हो रही बार-बार आगजनी के पीछे साजिश हो सकती है. कुछ लोग जानबूझकर जंगल में आग लगाकर लकड़ी की तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हों, इस आशंका को भी जांच के दायरे में लिया गया है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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