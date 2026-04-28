/धौलपुर के सरमथुरा जंगलों में सनसनीखेज मोड़, एक वनकर्मी ने दूसरे वनकर्मी पर लगाया लगाने आग का गंभीर आरोप

Dholpur News: धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में लगातार हो रही आगजनी के मामले में अब एक चौंकाने वाला नया मोड़ सामने आया है. वन विभाग के एक कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी पर जंगल में आग लगवाने, पेड़ कटवाने और जानलेवा हमला करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.



इस मामले में घायल वनकर्मी अजय सिंह ने सरमथुरा थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वनरक्षक दिलीप सिंह ने उनके ऊपर हमला करवाया और जंगल में जानबूझकर आग लगवाई. वन विभाग ने इस गंभीर आरोप को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए वनरक्षक दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया है.

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गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर सरमथुरा के जंगलों में तीन अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं. इन आगजनी की घटनाओं में कई हेक्टेयर वन क्षेत्र पूरी तरह जलकर राख हो गया है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है. वन विभाग पहले से ही इन लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं की विभागीय जांच कर रहा था. अब इस मामले में वनकर्मी द्वारा अपने ही सहकर्मी पर लगाए गए आरोपों ने पूरे प्रकरण को नया आयाम दे दिया है.



वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वनरक्षक दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है. सरमथुरा थाना पुलिस ने घायल वनकर्मी अजय सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. यदि आरोप सही पाए गए तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरमथुरा के जंगलों में हो रही बार-बार आगजनी के पीछे साजिश हो सकती है. कुछ लोग जानबूझकर जंगल में आग लगाकर लकड़ी की तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हों, इस आशंका को भी जांच के दायरे में लिया गया है.

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