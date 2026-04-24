/धौलपुर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का भंडाफोड़, 34 सिलेंडर जब्त, एजेंसी पर कार्रवाई

Dholpur Gas Cylinder Scam: धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक घर से जिला रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस के सिलेंडरों को एजेंट द्वारा डिलेवरी करते हुए जप्त किया है.
Dholpur Gas Cylinder Scam: राजस्थान के धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक घर से जिला रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस के सिलेंडरों को एजेंट द्वारा डिलेवरी करते हुए जप्त किया है. रसद विभाग की टीम ने जिला रषद अधिकारी मणी खींची के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है. सभी सिलेंडरों को जप्त कर एजेंसी संचालक और एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
धौलपुर डीएसओ मणी खींची ने बताया कि इन दिनों खाड़ी युद्ध के चलते पूरे देश में घरेलू गैस की समस्या बनी हुई है. ऐसे में सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ता को उसके घर पर ही सिलेंडर पहुंचाए होम डिलीवरी के अलावा किसी और तरीके पर काम नहीं करने के लिए एजेंसी संचालकों को पाबंद किया है, लेकिन जिले के बाड़ी में इंडियन गैस एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी को सही तरीके से नहीं किया जा रहा.
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लगातार उपभोक्ताओं की शिकायत मिल रही है कि उनको बुकिंग के 15 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा. कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन बुकिंग के दौरान डीएसए नंबर जारी होने के साथ सिलेंडर भी डिलीवर होने का मैसेज आ रहा है, जबकि हकीकत में उन्हें सिलेंडर मिला ही नहीं है.
उक्त मामले को लेकर पिछले दो दिन से रसद विभाग के इआई और ईओ की टीम एजेंसी संचालक के यहां जांच और कार्रवाई कर रही है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके. उक्त कार्रवाई के दौरान जांच में सामने आया है कि एजेंसी संचालक ने शहर में अपने ब्रोकरों के माध्यम से कुछ अवैध डिलीवरी प्वाइंट बना रखे हैं. जहां से उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं.
यह एजेंट अपने घर या निश्चित स्थान से सिलेंडर डिलीवरी के साथ कालाबाजारी भी कर रहे हैं. इसी से समस्या पैदा हुई है. उक्त सूचना के आधार पर गुमट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एजेंसी के होकर नरेश के घर से टीम ने 17 भरे हुए सिलेंडर और 17 खाली सिलेंडरों को जप्त किया है, जिसको लेकर एजेंसी संचालक के साथ एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उक्त कार्रवाई में ईओ गजेंद्र बाबू के साथ अन्य कर्मचारी मौजूद है.
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