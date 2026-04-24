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धौलपुर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का भंडाफोड़, 34 सिलेंडर जब्त, एजेंसी पर कार्रवाई

Dholpur Gas Cylinder Scam: धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक घर से जिला रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस के सिलेंडरों को एजेंट द्वारा डिलेवरी करते हुए जप्त किया है.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Apr 24, 2026, 05:40 PM|Updated: Apr 24, 2026, 05:40 PM
धौलपुर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का भंडाफोड़, 34 सिलेंडर जब्त, एजेंसी पर कार्रवाई
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Dholpur Gas Cylinder Scam: राजस्थान के धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक घर से जिला रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस के सिलेंडरों को एजेंट द्वारा डिलेवरी करते हुए जप्त किया है. रसद विभाग की टीम ने जिला रषद अधिकारी मणी खींची के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है. सभी सिलेंडरों को जप्त कर एजेंसी संचालक और एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

धौलपुर डीएसओ मणी खींची ने बताया कि इन दिनों खाड़ी युद्ध के चलते पूरे देश में घरेलू गैस की समस्या बनी हुई है. ऐसे में सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ता को उसके घर पर ही सिलेंडर पहुंचाए होम डिलीवरी के अलावा किसी और तरीके पर काम नहीं करने के लिए एजेंसी संचालकों को पाबंद किया है, लेकिन जिले के बाड़ी में इंडियन गैस एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी को सही तरीके से नहीं किया जा रहा.

लगातार उपभोक्ताओं की शिकायत मिल रही है कि उनको बुकिंग के 15 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा. कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन बुकिंग के दौरान डीएसए नंबर जारी होने के साथ सिलेंडर भी डिलीवर होने का मैसेज आ रहा है, जबकि हकीकत में उन्हें सिलेंडर मिला ही नहीं है.

उक्त मामले को लेकर पिछले दो दिन से रसद विभाग के इआई और ईओ की टीम एजेंसी संचालक के यहां जांच और कार्रवाई कर रही है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके. उक्त कार्रवाई के दौरान जांच में सामने आया है कि एजेंसी संचालक ने शहर में अपने ब्रोकरों के माध्यम से कुछ अवैध डिलीवरी प्वाइंट बना रखे हैं. जहां से उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं.

यह एजेंट अपने घर या निश्चित स्थान से सिलेंडर डिलीवरी के साथ कालाबाजारी भी कर रहे हैं. इसी से समस्या पैदा हुई है. उक्त सूचना के आधार पर गुमट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एजेंसी के होकर नरेश के घर से टीम ने 17 भरे हुए सिलेंडर और 17 खाली सिलेंडरों को जप्त किया है, जिसको लेकर एजेंसी संचालक के साथ एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उक्त कार्रवाई में ईओ गजेंद्र बाबू के साथ अन्य कर्मचारी मौजूद है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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