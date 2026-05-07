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Rajasthan government project: 8 करोड़ 32 लाख की लागत से धौलपुर की 27 सड़कों का होगा कायाकल्प, टूटी-फूटी सड़कों से मिलेगी राहत

Rajasthan government project: धौलपुर में राहत भरी खबर! नगर परिषद ने शहर की टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करने के लिए 8 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से 27 सड़कों के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 07, 2026, 10:38 AM|Updated: May 07, 2026, 10:38 AM
Rajasthan government project: 8 करोड़ 32 लाख की लागत से धौलपुर की 27 सड़कों का होगा कायाकल्प, टूटी-फूटी सड़कों से मिलेगी राहत
Image Credit: Dholpur News

Rajasthan government project: धौलपुर शहर की टूटी-फूटी सड़कों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. नगर परिषद ने 8 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से शहर की 27 छोटी-बड़ी सड़कों का नवीनीकरण शुरू कर दिया है. काम की शुरुआत मचकुण्ड-बाड़ी लिंक रोड से की गई है.

डामर नहीं होने से गौरव पथ का काम अधूरा
नगर परिषद ने सबसे पहले शहर के एकमात्र डामर रोड गौरव पथ से काम शुरू किया था. लेकिन डामर की उपलब्धता नहीं होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा. अब गौरव पथ आधी-अधूरी स्थिति में ही पड़ा है और परिषद डामर आने का इंतजार कर रही है.

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सीसी रोड से भरपाई की कोशिश
डामर नहीं मिलने के बाद परिषद ने सीसी रोडों के निर्माण पर जोर दिया है. फिलहाल मचकुण्ड-बाड़ी लिंक रोड पर करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क पर 5.5 इंच सीसी की जा रही है. इसके पूरा होने के बाद मचकुण्ड रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा.

एक साल की डेडलाइन, 5 साल रखरखाव
27 सड़कों के निर्माण का ठेका राम हरि कंस्ट्रक्शन को 27.57 फीसदी बिलो रेट पर मिला है. वर्क ऑर्डर 4 मार्च को जारी हुआ था. संवेदक को 4 मार्च 2027 तक सभी सड़कों का काम पूरा करना है. साथ ही अगले 5 साल तक टूट-फूट और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी.

मानसून सिर पर, काम में देरी
वर्क ऑर्डर के करीब एक महीने बाद काम शुरू हुआ. अब मानसून आने में सिर्फ 50 दिन बचे हैं. ऐसे में मानसून से पहले मुख्य सड़कों का काम पूरा होना मुश्किल है. जल्दबाजी में काम होने से गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल परिषद सीवरेज-नालों को दुरुस्त कराने और सड़कों के समतलीकरण में जुटा है.

इन सड़कों का सबसे बुरा हाल
शहर में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं. गौरव पथ, जगन तिराहा, हरदेव नगर, भामतीपुरा, जेल रोड, पुराना शहर, बजरिया, सराय, आरएसी लेन, राजाखेड़ा रोड, काली माई रोड, कचहरी रोड, मोदी तिराहा और गडरपुरा रोड की हालत सबसे खराब है. गड्ढों से वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं और धूल से लोग बीमार पड़ रहे हैं.

अधिकारी का बयान
XEN गुमान सिंह सैनी ने बताया कि शहर की 27 सड़कों का निर्माण होना है. मचकुण्ड-बाड़ी लिंक रोड से काम शुरू किया गया है. डामर नहीं मिलने के कारण गौरव पथ का काम अभी अधूरा है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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