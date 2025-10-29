Zee Rajasthan
धौलपुर में सरकारी अध्यापकों के देर से स्कूल आने से ग्रामीण नाराज, गेट किया बंद

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा में ग्रामीणों द्वारा स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बताया गया कि ये वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया गया है जिसमें ग्रामीण शिक्षकों के देरी से आने पर स्कूल गेट बंद कर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 29, 2025, 01:38 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:38 PM IST

Dholpur News: सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा में ग्रामीणों द्वारा स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बताया गया कि ये वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया गया है जिसमें ग्रामीण शिक्षकों के देरी से आने पर स्कूल गेट बंद कर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के अध्यापक प्रतिदिन देरी से आते हैं. ग्रामीण मनीष ने बताया कि हमारा गांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है किसी भी प्रकार के आवागम का अभाव नही है. फिर भी विद्यालय का पूरा स्टाफ आधा से एक घंटा देरी से स्कूल आता है. अध्यापकों से देरी का कारण घरेलू कामों को बताया.

इस पर ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नियमानुसार लेट आने वाले अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही अध्यापकों को समय पर आने को कहा. वही ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की.

पढ़ें धौलपुर की एक और खबर
जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, बुजुर्ग समेत तीन लोग घायल
Rajasthan crime: राजस्थान के धौलपुर जिले में मनिया थाना क्षेत्र के परसोंदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई.

मिली जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, रमेश पुत्र जरमन सिंह और अभिषेक पुत्र दाताराम तीनों परसोंदा गांव निवासी झगड़े में घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि गोली लगने से ओमप्रकाश के जांघ में गंभीर चोट आई है, जबकि दो अन्य को मारपीट में चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ओमप्रकाश और कल्याण सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई.

