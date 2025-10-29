धौलपुर में सरकारी अध्यापकों के देर से स्कूल आने से ग्रामीण नाराज, गेट किया बंद

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा में ग्रामीणों द्वारा स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बताया गया कि ये वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया गया है जिसमें ग्रामीण शिक्षकों के देरी से आने पर स्कूल गेट बंद कर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं.
Dholpur News: सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा में ग्रामीणों द्वारा स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बताया गया कि ये वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया गया है जिसमें ग्रामीण शिक्षकों के देरी से आने पर स्कूल गेट बंद कर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं.
ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के अध्यापक प्रतिदिन देरी से आते हैं. ग्रामीण मनीष ने बताया कि हमारा गांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है किसी भी प्रकार के आवागम का अभाव नही है. फिर भी विद्यालय का पूरा स्टाफ आधा से एक घंटा देरी से स्कूल आता है. अध्यापकों से देरी का कारण घरेलू कामों को बताया.
इस पर ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नियमानुसार लेट आने वाले अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही अध्यापकों को समय पर आने को कहा. वही ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की.
