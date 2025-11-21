Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिला अपने धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है. इन्हीं धरोहरों में मचकुंड धाम शामिल है, जहां 108 प्राचीन मंदिरों के बीच लाड़ली जगमोहन जी का भव्य मंदिर विराजमान है.

महाराजा भगवंत सिंह के समय में निर्मित यह मंदिर आज भी अपनी स्थापत्य सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता के कारण भक्तों का प्रमुख आस्था केंद्र बना हुआ है. धौलपुर के मचकुंड धाम में स्थित लाड़ली जगमोहन जी का मंदिर राजस्थान की प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इतिहास के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण महाराजा भगवंत सिंह के दीवान राजधरजू कन्हैयालाल ने आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी संवत 1899 में कराया था. धौलपुर की प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर का आकर्षक शिल्प आज भी इसे जिले की पहचान बनाता है.

मचकुंड धाम में कुल 108 मंदिर स्थापित हैं, लेकिन इनमें से तीन मंदिरों को सबसे अधिक प्रमुख माना जाता है. जगन्नाथ जी का मंदिर, मदन मोहन जी का राजगुरु मंदिर और लाड़ली जगमोहन जी का मंदिर. इतिहासकारों और महंतों का मानना है कि रियासत काल में इस मंदिर को मचकुंड सरोवर के दक्षिणी भाग में विशेष धार्मिक महत्व के साथ स्थापित किया गया था.

गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की गईं, जो आज भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. मंदिर के महंत बताते हैं कि यहां प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और मधुवनी पोशाक पहनाई जाती है.

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मचकुंड धाम, मथुरा के समीप होने से श्री कृष्ण की लीलाओं से भी गहराई से जुड़ा है. यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कालयावन राक्षस का संहार मचकुंड महाराज की शक्ति से कराया था. इसी आस्था और विश्वास के कारण प्रतिदिन हजारों भक्त लाड़ली जगमोहन जी के दर्शन के लिए मचकुंड धाम पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं.