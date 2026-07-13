/जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद रविवार को एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया. जगन गुर्जर के पुत्र आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म के दौरान बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जुटे. कार्यक्रम के बाद परिवार और समाज की मांगों पर प्रशासन से सहमति नहीं बनने के कारण नाराज लोगों ने पंचायत स्थल से बाड़ी उपखंड की ओर कूच शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में लोगों के कूच की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई.



आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म में जुटे समाज के लोग

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जगन गुर्जर के पुत्र आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म रविवार को आयोजित की गई. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. मौके पर आशाराम गुर्जर, प्रहलाद खटाना और हाकिम सिंह बैंसला सहित समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे.

पगड़ी रस्म के बाद परिवार और समाज की ओर से रखी गई मांगों को लेकर प्रशासन के साथ सहमति नहीं बन सकी. इससे मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पंचायत स्थल से बाड़ी उपखंड की ओर कूच करना शुरू कर दिया. अचानक शुरू हुए इस कूच के कारण इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.



कूच की सूचना मिलते ही अलर्ट हुआ जिला प्रशासन

बड़ी संख्या में लोगों के बाड़ी की ओर बढ़ने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान तत्काल मौके के लिए रवाना हुए. दोनों वरिष्ठ अधिकारी गजपुरा चौराहा पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली.

प्रशासन ने समाज और परिवार के प्रतिनिधियों से बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालने की कोशिश शुरू की. देर रात तक रुधेरा स्थित भारत निर्माण केंद्र पर वार्ता की तैयारी की गई. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.



डीएसटी और कई थानों की पुलिस रही तैनात

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के साथ डीएसटी और कई थाना क्षेत्रों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया. प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे.

पुलिस की कोशिश थी कि भीड़ को शांत रखा जाए और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो. अधिकारियों ने समाज के प्रमुख लोगों से संपर्क कर वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार करने को कहा.



21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से हुई विस्तृत वार्ता

इसके बाद प्रशासन ने समाज और परिवार के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की. जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखीं. वार्ता के दौरान प्रशासन ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया.

पुलिस अधीक्षक की ओर से संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने पर सहमति जताई गई. इसके अलावा जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को दो दिन के भीतर जेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही गई. परिवार की ओर से आवेदन दिए जाने पर मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया.



प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ कूच

प्रशासन की ओर से प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन और बाड़ी कूच समाप्त करने की घोषणा कर दी. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों को प्रशासन के साथ हुई वार्ता और आश्वासन की जानकारी दी गई.

कूच समाप्त होने के साथ ही इलाके में तनाव कम हुआ और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई. प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली. पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई.



अधिकारियों की मौजूदगी में निकला शांतिपूर्ण समाधान

जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद परिवार और समाज की मांगों को लेकर बढ़ा तनाव आखिरकार प्रशासनिक वार्ता के जरिए शांत हो गया. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया. प्रशासन का कहना है कि वार्ता के दौरान रखी गई मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों की सक्रियता और प्रतिनिधिमंडल से हुई बातचीत के बाद धौलपुर में संभावित बड़े आंदोलन और तनाव की स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से टाल दिया गया.

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