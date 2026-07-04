/जगन गुर्जर हत्याकांड पर गुर्जर समाज का बड़ा ऐलान, मांगें नहीं मानी तो प्रदेशव्यापी आंदोलन

Rajasthan News: धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित भभूतिपुरा गांव में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद तीये की बैठक एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. सभा में जगन गुर्जर के पुत्र आशाराम गुर्जर के आह्वान पर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत जगन गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद समाज के लोगों ने पूरे घटनाक्रम पर अपने विचार रखे.



सरकार पर समझौते की शर्तें लागू नहीं करने का आरोप

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सभा के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अजमेर में विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रशासन के साथ जो लिखित समझौता हुआ था, उसकी शर्तों पर अब तक प्रभावी अमल नहीं किया गया है. समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि समझौते में जिन मांगों को स्वीकार किया गया था, वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. इसी कारण समाज में नाराजगी लगातार बढ़ रही है.

हालांकि, इन आरोपों पर सरकार या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस संदर्भ में सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



परिजनों ने सुरक्षा और जेल स्थानांतरण की उठाई मांग

श्रद्धांजलि सभा में जगन गुर्जर के परिजनों ने कहा कि हत्या की घटना के बाद भी परिवार को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग उठाई कि अजमेर जेल में बंद जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर का दूसरी जेल में स्थानांतरण किया जाए. परिजनों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जेल में हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.



तीन घंटे तक चली बैठक, आंदोलन की रणनीति पर चर्चा

करीब तीन घंटे तक चली बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा. चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार को 12 जुलाई तक का समय दिया जाएगा.



12 जुलाई तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

सभा के अंत में समाज के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि यदि 12 जुलाई तक लिखित समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया गया और उनकी प्रमुख मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो गुर्जर समाज प्रदेशभर में आंदोलन शुरू करेगा. जनप्रतिनिधियों ने भी हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. उनका कहना था कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है.

फिलहाल पूरे मामले को लेकर समाज की ओर से सरकार को समय दिया गया है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी दिनों में प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और 12 जुलाई तक मांगों पर क्या प्रगति होती है.

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