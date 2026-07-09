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धौलपुर में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान; एक ही परिवार के 6 लोग घायल

धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में तेज बारिश के चलते एक दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया. हादसे के समय परिवार दूसरी मंजिल पर सो रहा था और मलबे में दब गया. ग्रामीणों और पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर छह घायलों को बाहर निकाला. सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

Edited byAnsh RajReported byBhanu sharma
Published: Jul 09, 2026, 11:46 AM|Updated: Jul 09, 2026, 11:46 AM
धौलपुर में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान; एक ही परिवार के 6 लोग घायल
Image Credit: DholpurSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है. मनियां थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में देर रात तेज बारिश के कारण एक दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया. हादसे के समय परिवार के सदस्य दूसरी मंजिल पर गहरी नींद में सो रहे थे. मकान गिरते ही पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया.


ग्रामीणों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान

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घटना की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर मलबा हटाने का अभियान शुरू किया. सीमित संसाधनों के बावजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्य घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और अन्य परिजन भी शामिल बताए जा रहे हैं.


सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया

रेस्क्यू के तुरंत बाद सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने सभी का प्राथमिक उपचार शुरू किया. जांच के दौरान एक घायल की हालत गंभीर पाई गई, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं अन्य पांच घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.


बारिश के मौसम में बढ़ा खतरा

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं. माना जा रहा है कि इसी वजह से दो मंजिला मकान अचानक ढह गया. बारिश के मौसम में पुराने और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे मकानों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.


प्रशासन ने शुरू की जांच

हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मकान गिरने के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगातार बारिश के दौरान जर्जर और कमजोर मकानों में रहने से बचें तथा किसी भी संभावित खतरे की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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