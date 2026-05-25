/गेंदा बाबा मंदिर में तोड़फोड़! मूर्ति और घंटा चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश



Genda Baba Temple: धौलपुर जिले के तकीपुर गांव में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. असामाजिक तत्वों द्वारा नव-निर्मित गेंदा बाबा मंदिर को क्षतिग्रस्त किए जाने तथा मंदिर में स्थापित मूर्ति और घंटा गायब किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष मंदिर स्थल के निकट धरने पर बैठ गए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को देकर नामजद व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.



ग्रामीणों का आरोप

स्थानीय ग्रामीण रामसहाय कुशवाहा ने बताया कि गांव में हाल ही में गेंदा बाबा मंदिर का निर्माण कराया गया था. विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी. आरोप है कि एक दर्जन से अधिक लोग घन, हथौड़े और सरियों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे और मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर दी. आरोपियों ने मंदिर की संरचना को क्षतिग्रस्त कर जमीन पर गिरा दिया तथा मंदिर में स्थापित गेंदा बाबा की मूर्ति और घंटा भी अपने साथ ले गए.

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घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उधर मामले को लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



पुरानी रंजिश का आरोप

ग्रामीण रामसहाय कुशवाहा ने बताया कि यह घटना राजनीतिक एवं चुनावी रंजिश का परिणाम हो सकती है. उनका आरोप है कि कुछ लोग लंबे समय से समाज के लोगों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं और आए दिन विवाद तथा मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खेतों में सिंचाई के लिए रखे पाइप चोरी कर लिए जाते हैं तथा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है.

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