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धौलपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का जाल! शहर में झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम कर रहे इलाज

Dholpur News: राजस्थान के बाड़ी शहर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर और झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है. मेडिकल दुकानों की आड़ में फर्जी इलाज और दवाइयों की बिक्री की जा रही है. औषधि नियंत्रक विभाग की लापरवाही के चलते नकली और अमानक दवाएं भी खुलेआम बिक रही हैं. पिछले साल एक मरीज की मौत के बाद कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब फिर से यह अवैध कारोबार सक्रिय हो गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhanu sharma
Published:Apr 11, 2026, 11:28 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 11:28 AM IST

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धौलपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का जाल! शहर में झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम कर रहे इलाज

Dholpur News: बाड़ी शहर में भले ही अभी गर्मी का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार हो रही बारिशों के कारण सर्द-गर्म के चलते बीमारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में झोलाछाप चिकित्सक भी अब अपनी दुकानों को खोलकर मरीजों को ठगने और उपचार करने के लिए तैयार हो गए हैं. इस बार झोलाछापों ने अपनी चिकित्सा का पैटर्न बदल दिया है और मेडिकल स्टोर की आड़ में झोलाछाप चिकित्सा की जा रही है. शहर में विगत 6 महीने के अंदर मेडिकल स्टोर की दुकानों में यकायक बढ़ोतरी देखी गई है.

किराना दुकान की तरह यह मेडिकल की दुकान भी हर गली-मोहल्ले तक पहुंच गई है, जिनमें बिना रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के दवाइयां बिक्री हो रही हैं. अमानक और नकली दवाइयां को भी सरेआम बेचा जा रहा है. झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल स्टोर पर बैठकर मरीजों को परामर्श देते देखा जा सकता हैं, जिसको लेकर औषधि नियंत्रक विभाग के अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करते. ऐसे में लगता है कि उनकी मिलीभगत से ही सारा खेल चल रहा है.

गलत उपचार के चलते एक मरीज की जान गई थी

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पिछले वर्ष एक झोलाछाप चिकित्सक के गलत उपचार के चलते एक मरीज की जान चली गई थी, जिसका मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ तो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कलेक्टर की फटकार के बाद हरकत में आये और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई. जिस पर झोलाछाप चिकित्सक कुछ समय के लिए अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए लेकिन बाद में अधिकारियों से सांठ-गांठ के बाद यह झोलाछाप चिकित्सक फिर से शहर में दुकानों को संचालित करते हुए देखे जा रहे हैं.

हर झोलाछाप चिकित्सक ने मेडिकल की दुकान डाल ली

शहर के इन झोलाछाप चिकित्सकों ने या मेडिकल स्टोर का सहारा ले लिया है. हर झोलाछाप चिकित्सक ने मेडिकल की दुकान डाल ली है और उसमें दवाई बेचने के नाम पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है. साथ में मरीजों को भर्ती कर भी उपचार दिया जा रहा है. शहर के भारद्वाज मार्केट,अग्रसेन मार्केट की पहलवान वाली गली, तुलसी वन रोड, कसाई पाड़ा, सैपऊ रोड, बचन सिनेमा, बसेड़ी रोड सभी जगह इन झोलाछाप चिकित्सकों को सरेआम उपचार करते हुए और दवा विक्री करते हुए देखा जा सकता है, जिसको लेकर जिला ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इन मेडिकल स्टोर की कभी जांच नहीं की गई. अचानक शहर में इतनी संख्या में मेडिकल की दुकान यकायक कैसे खुल रही है इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा. सूत्रों की मानें तो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की मिलीभगत से मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं. बताया गया है कि दवा विक्रेताओं द्वारा अधिकारी का मंथली सुविधा शुल्क एकत्रित कर उनको पहुंचा दिया जाता है.

होलसेल की दुकानों पर भी दवाइयां की बिक्री
मेडिकल स्टोर के साथ अब होलसेल की दुकानों पर भी खुले में दवाइयां की बिक्री की जा रही हैं जबकि होलसेल विक्रेता केवल दवाइयां को दवा विक्रेताओं के देने के लिए ही पाबंद हैं, जिसकी मुख्य वजह संबंधित विभाग की कोई सख्ती या मॉनिटरिंग नहीं होना है. शहर में अब किराना स्टोर की तरह मेडिकल की दुकान दिखाई दे रही हैं. इन मेडिकल स्टोर पर अमानक और नकली दवाइयां भी बेची जा रही है. यहां तक की ब्रांडेड कंपनी के बजाय महंगे दामों में हल्की कंपनी या जेनेरिक दवाइयां मरीज को थमाई जा रही है. कई दवा विक्रेता तो मरीज से बीमारी पूछकर भी दवा देते हुए भी देखे जा सकते हैं. बिना चिकित्सक पर्ची के ही हर दवा इन मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध है.

मामले को लेकर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर चेतन पवार का कहना है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है. यदि ऐसा है तो वह टीम गठित कर जांच कराएंगे. दवाइयां की बिक्री फार्मासिस्ट ही कर सकता है. ऐसे में सभी दवा दुकानों की जांच होगी. झोलाछापों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी.

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