/45 लाख रुपये बकाया वसूलने के लिए डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बकायेदारों के 20 ट्रांसफॉर्मर उतारकर शुरू की वसूली

Dholpur DISCOM Action: जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 मे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास चालू कर दिए हैं.ईमानदार उपभोक्ताओं से डिस्कॉम को ऐसी शिकायत मिल रहीं थीं कि कनेक्शन डीसी होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर से बिजली चोरी की जा रही है जिससे विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण बिजली आपूर्ति मे व्यवधान होता है.



वहीं पुराना बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं. विजिलेंस अधिशाषी अभियंता(सतर्कता) धौलपुर माखन सिंह के नेतृत्व में बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता बी एस मीणा एवं टीम द्वारा उपखण्ड बसेड़ी के अंतर्गत बकाया वसूली के दौरान गांव बड़रिया से 29.32 लाख की बकाया राशि पर 13 nos विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं एवम् गांव ताजपुरा से 16.18 लाख की बकाया राशि पर 07 nos ट्रांसफॉर्मर उतार कर कुल 20 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 142 अवैध जंपर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराए गए.



इसके साथ साथ विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सतर्कता टीम द्वारा चार गैर उपभोक्ताओं के जांच प्रतिवेदन भरकर तीन अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर मौके से जब्त कर उक्त व्यक्तियों पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया तथा बसेड़ी टीम द्वारा 08 उपभोक्ताओं के जांच प्रतिवेदन भरकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.



AEn बसेडी बी एस मीना ने बताया कि कनेक्शन नहीं है और बकाया राशि पर डीसी होने पर भी ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है व उनपर कार्यवाही जल्द की जाएगी वही बिना कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर काम मे लेने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.इस कार्यवाही को डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई मे से एक माना जा रहा है. उक्त कार्यवाही के दौरान थाना इंचार्ज नादानपुर मय पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी प्रभारी ASI प्रेमसिंह मय डीएसटी जाब्ता व 25 बिजलीकर्मी मौजूद रहे.



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