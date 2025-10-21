संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति मौत, महाकालेश्वर मंदिर के बाहर मिला शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर जिले में सरमथुरा उपखंड में ददरौनी क्षेत्र के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. मृतक का शव ददरौनी महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है.

घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है एवं सूचना पर सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच बारीकी से निरीक्षण किया है. शव को सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मोतीलाल कुशवाह निवासी ददरौनी के रूप में हुई है.

जो कि महाकालेश्वर मंदिर पर ददरौनी पर पूजा सेवा का कार्य करता था. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है एवं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है.

धौलपुर पुलिस ने 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश ओमबीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है. उसे ध्रुवास बालाजी के पास के जंगलों से पकड़ा गया. आरोपी पिछले करीब दो साल से फरार चल रहा था. ओमबीर के खिलाफ कंचनपुर, सैपऊ, कौलारी, निहालगंज और बयाना थानों में कुल 7 स्थायी वारंट और 1 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, उस पर अभी तक 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई. राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई. धौलपुर ग्रामीण सैंपऊ के वृत्ताधिकारी अनूप सिंह के सुपरविजन में कंचनपुर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने हेड कॉन्स्टेबल कपिल शर्मा की सूचना पर ओमबीर उर्फ लादेन 27 वर्षीय पुत्र बनै सिंह निवासी लालौनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने कहा कि वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा.