/भारी बारिश से तेजी से बढ़ा पार्वती बांध का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट

Dholpur Parvati Dam: राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में स्थित पार्वती बांध आंगई के कैचमेंट एरिया और डांग क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बांध के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुरुवार सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 222.05 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है. बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिससे जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और जल्द ही गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ सकती है.

लगातार बारिश से तेजी से बढ़ा जलस्तर, विभाग कर रहा है मॉनिटरिंग

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सरमथुरा इलाके में पिछले 48 घंटों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण पार्वती बांध आंगई में पानी की आवक लगातार बनी हुई है. गुरुवार सुबह 8 बजे तक बांध का गेज 222.05 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि अपनी अधिकतम भराव क्षमता 223.41 मीटर से महज 1.36 मीटर ही दूर है. जल संसाधन विभाग के एईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि कैचमेंट एरिया में अभी भी बारिश का दौर जारी है और बांध में प्रति घंटे जलस्तर बढ़ रहा है.

विभाग की टीम बांध पर तैनात है और हर घंटे गेज की मॉनिटरिंग की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि इसी तरह आवक जारी रहती है, तो आज देर शाम या शुक्रवार सुबह तक बांध के 2 से 4 गेट खोलकर पानी रिलीज करना पड़ सकता है. बांध के आसपास बसे गांवों में भी लोगों की नजरें अब गेट खुलने पर टिकी हुई हैं.

2025 में 7 बार से अधिक बार खोलने पड़े थे गेट

यह पहला मौका नहीं है जब पार्वती बांध का जलस्तर इस स्तर तक पहुंचा हो. मानसून 2025 के दौरान भी कैचमेंट और डांग क्षेत्र में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण बांध का जलस्तर कई बार अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच गया था. तब जल संसाधन विभाग को मजबूरन 7 से अधिक बार बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी थी. पिछले साल जुलाई महीने में सबसे ज्यादा दबाव रहा था.

16 जुलाई को 2 गेट, 18 जुलाई को 5 गेट, 19 जुलाई को 8 से 10 गेट और 26-27 जुलाई को 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था. इसके बाद 31 जुलाई को भी 4 गेट खोले गए थे. अगस्त महीने में भी बारिश जारी रहने से 4 अगस्त और 31 अगस्त को 4-4 गेट खोलकर निकासी की गई थी. मानसून के अंत में 4 अक्टूबर को भी गेज मेंटेन करने के लिए 2 गेट 2-2 फीट तक खोले गए थे.

निचले इलाकों के दर्जनों गांवों पर मंडराता है बाढ़ का खतरा

पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सबसे ज्यादा असर पार्वती नदी के तटीय और निचले इलाकों में पड़ता है. बसेड़ी, सैंपऊ, बाड़ी, धौलपुर ग्रामीण और राजाखेड़ा उपखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं. नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी भर जाता है और कई कच्चे मकानों तक पानी पहुंच जाता है. प्रशासन को हर बार अलर्ट जारी करना पड़ता है.

पानी रिलीज होने से यातायात व्यवस्था होती है ठप

बांध से पानी रिलीज होने पर यातायात पर भी बड़ा असर पड़ता है. बाड़ी-सैंपऊ मार्ग और बसेड़ी मार्ग पर बने पुराने पुलों और रपटों, खासकर सैंपऊ के पुराने पुल पर कई फीट तक पानी की चादर चलने लगती है. इससे बाड़ी, सैंपऊ और बसेड़ी कस्बों का जिला मुख्यालय धौलपुर से संपर्क पूरी तरह कट जाता है. लोगों को कई घंटों तक आवागमन बंद होने से परेशानी झेलनी पड़ती है. दूसरी ओर इस बांध से सरमथुरा उपखंड मुख्यालय सहित सैकड़ों गांवों में पेयजल सप्लाई होती है. पूरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था इसी बांध पर निर्भर है. इसलिए बांध का लबालब भरना किसानों और आमजन के लिए किसी सौगात से कम नहीं है.