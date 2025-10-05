धौलपुर में उफान पर पार्वती नदी, कई सड़कों पर चल रही पानी की चादर

Dholpur News: पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने कल दो गेट 2 फीट खोलकर 2107 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया था. पानी की आवक शुरू होने से पार्वती नदी से गुजर रहे कई सड़क मार्ग का संपर्क कट गया है. जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी है.

पूर्व में धौलपुर और करौली जिले में जोरदार बारिश हुई थी. करौली एवं डांग क्षेत्र में हुई बारिश का पानी पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पहुंच गया. गेज मेंटेन करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के दो गेट खोलकर पानी पार्वती नदी में रिलीज कर दिया था. 14 घंटे बाद पानी सैपऊ बाड़ी रपट मार्ग, मालोनी खुर्द रपट मार्ग,सखवारा रपट मार्ग,ठेकुली रपट मार्ग, रंडोली रपट मार्ग,नागर रपट मार्ग एवं नादोली रपट मार्ग पर पहुंच गया.सड़क मार्गो पर दो से तीन फीट तक पानी की चादर चलना शुरू हो गया है.

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है. बारिश थमने के बाद गेज स्टेबल बना हुआ था. लेकिन बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक शुरू गई. गेज लेवल क्रॉस होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों के निर्देश में दो गेट दो फीट खोलकर पानी रिलीज कर दिया. उन्होंने बताया 6 सेंटीमीटर बांध का लेवल कम होने की वजह से रात्रि को दोनों गेट बंद कर दिए हैं. हर घंटे गेज का अपडेट लिया जा रहा है. फिलहाल गेज पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अगर आगामी दिनों में और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर पानी रिलीज किया जा सकता है. उधर पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. नदी के तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी गई है. संबंधित सरपंच, हल्का पटवारी एवं गिरदावरों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-