सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा ये टिका, PM मोदी ने अजमेर से की अभियान की शुरुआत

Dholpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए देशव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

इसी क्रम में धौलपुर जिले में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ सागरपाड़ा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा के निर्देशन में किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन एक सुरक्षात्मक टीका है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव करता है. एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य कैंसर एवं बीमारियों का कारण बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कैंसर का खतरा होगा कम

यह टीका विशेष रूप से किशोरियों को कम आयु में लगाया जाता है, क्योंकि संक्रमण से पहले टीकाकरण अधिक प्रभावी होता है और यह कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करता है.

उन्होंने बताया कि जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनियां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरमथुरा पर भी टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए.

अंत में उन्होंने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं और इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें, ताकि जिले को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.

सर्वाइकल कैंसर मौत की वजह

देश में हर साल हजारों महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो जाती है. HPV वैक्सीन इस कैंसर से बचाने में मदद करेंगी. ऐसे में हजारों में कीमत में मिलने वाली ये वैक्सीन गरीब लोगों से काफी दूर थी. वहीं, अब राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल होने से ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी. कहा जा रहा है कि अभियान की शुरुआत में वैक्सीन की 3 लाख 60 हजार डोज राजस्थान पहुंच चुकी है.

वर्तमान में ये वैक्सीन 14 से 15 वर्ष के बीच की उम्र की लड़कियों को लगाई जाएगी यानि जिन लड़कियों ने अभी अपना 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है. वैक्सीन की एक खुराक लड़कियों के बाएं हाथ में ऊपर की तरफ लगाई जाएगी.

भारत में दूसरा सबसे आम कैंसर

सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस की वजह से होता है. वैक्सीन इन घातक वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाती है. यदि HPV वायरस कभी शरीर में एंट्री करता भी है, तो वैक्सीन की वजह से बनी एंटीबॉडी उसे कैंसर में बदलने से रोकने में मदद करेगी. सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे आम कैंसर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-