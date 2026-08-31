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नाबालिग बच्ची के साथ 20 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था आरोपी, 10 दिन बाद पुलिस ने किया Arrest

Dholpur Crime News: धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं. नाबालिग को 27 जून को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से दस्तयाब किया गया था. आरोपी से पूछताछ जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 31, 2026, 07:10 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 07:10 AM IST
नाबालिग बच्ची के साथ 20 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था आरोपी, 10 दिन बाद पुलिस ने किया Arrest
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान गौरव धोबी (28) के रूप में हुई है. वह धौलपुर के आनंद नगर का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद करने का भी दावा किया है.

करीब 10 दिन पहले दर्ज हुआ था मामला

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पुलिस के मुताबिक करीब 10 दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के लापता होने की सूचना मिली थी. परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों पर टीम भेजी गई.


जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग के जयपुर में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने 27 जून 2026 को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से नाबालिग को दस्तयाब किया. इसके बाद मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई.


आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की. महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज डॉ. प्रीतिचन्द्रा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई.


टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी से बरामद किए गए सोने-चांदी के जेवरात की कीमत करीब 20 लाख रुपये है. इन जेवरात को मामले की जांच में अहम माना जा रहा है.


पूछताछ में जुटी पुलिस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नाबालिग को किस परिस्थिति में अपने साथ ले जाया गया और बरामद जेवरात मामले से किस तरह जुड़े हैं. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.


इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ अशोक कुमार, लोकेश कुमार, रामपाल, हरिमोहन और महिला कांस्टेबल निशा शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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