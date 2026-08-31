/नाबालिग बच्ची के साथ 20 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था आरोपी, 10 दिन बाद पुलिस ने किया Arrest

Rajasthan Crime News: धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान गौरव धोबी (28) के रूप में हुई है. वह धौलपुर के आनंद नगर का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद करने का भी दावा किया है.

करीब 10 दिन पहले दर्ज हुआ था मामला

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पुलिस के मुताबिक करीब 10 दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के लापता होने की सूचना मिली थी. परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों पर टीम भेजी गई.



जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग के जयपुर में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने 27 जून 2026 को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से नाबालिग को दस्तयाब किया. इसके बाद मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई.



आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की. महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज डॉ. प्रीतिचन्द्रा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई.



टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी से बरामद किए गए सोने-चांदी के जेवरात की कीमत करीब 20 लाख रुपये है. इन जेवरात को मामले की जांच में अहम माना जा रहा है.



पूछताछ में जुटी पुलिस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नाबालिग को किस परिस्थिति में अपने साथ ले जाया गया और बरामद जेवरात मामले से किस तरह जुड़े हैं. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.



इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ अशोक कुमार, लोकेश कुमार, रामपाल, हरिमोहन और महिला कांस्टेबल निशा शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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