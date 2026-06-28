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2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

Dholpur News: धौलपुर में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साल से फरार 10 हजार रुपये के इनामी और टॉप-10 अपराधियों में शामिल बलवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है. आरोपी धौलपुर के डकैती प्रभावित न्यायालय से स्थाई वारंटी था और गुजरात में रहकर फरारी काट रहा था.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Jun 28, 2026, 01:15 PM|Updated: Jun 28, 2026, 01:15 PM
2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा
Image Credit: Dholpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए टॉप 10 अपराधियों में शामिल फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आया बदमाश 2 साल से फरार था. जिस पर धौलपुर डकैती प्रभावित कोर्ट से स्थाई वारंटी जारी है. आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है. जिस पर तीन थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. कोतवाली थाना पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ कर रही है.

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी

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कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित और शातिर किस्म के बदमाशों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया हुआ है. उक्त अभियान के तहत मुखबिर तंत्र का भी सहयोग लिया जा रहा है.

मुखबिर से सूचना मिली कि धौलपुर रोड हवाई पट्टी के पास एक बदमाश देखा गया है. जो न्यायालय से फरार है और गुजरात में रह रहा है. वर्तमान में वह अपने गांव आया हुआ है. उक्त सूचना पर थाने के एएसआई नीरज कुमार, एएसआई नवीन कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र, वेदांत और गाड़ी चालक रामअवतार को मौके पर रवाना किया गया. हवाई पट्टी पर पहुंचते ही पुलिस को देख आरोपी बदमाश भागने लगा. जिसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया.

दो साल से गुजरात में काट रहा था फरारी

आरोपी बदमाश की पहचान बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर पुत्र मधुबन गुर्जर निवासी बरीपुरा थाना बसईडांग के रूप में हुई है. आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा दस हजार रुपये का इनाम घोषित है. आरोपी पर धौलपुर के डकैती प्रभावित कोर्ट से स्थाई वारंट है. आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह पिछले दो वर्ष से गुजरात में अलग-अलग शहरों में रहकर फरारी काट रहा था.

आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और राजकाज में बाधा जैसे संगीन मामले तीन थानों में दर्ज हैं, जिनमें तीन मामले बसई डांग थाने में, एक कोतवाली धौलपुर में और दो मामले एमपी के मुरैना के देवगढ़ थाने में दर्ज हैं. फिलहाल गिरफ्त में आए आरोपी बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर से सभी मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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