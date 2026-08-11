/हर महीने जांच से परेशान निजी स्कूल संचालक, मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार

Rajasthan Private Schools: धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में निजी स्कूल संचालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है. स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा. स्थानीय अध्यक्ष दारा सिंह पचौरी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार की जा रही जांच को लेकर अपनी परेशानी बताई. संचालकों का कहना है कि स्कूलों में हर महीने होने वाली जांच से वे मानसिक दबाव में हैं. उनका दावा है कि बार-बार की जांच के कारण स्कूल के रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं और इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर राहत देने की मांग की है.



हर महीने जांच से परेशान होने का दावा

निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में कहा कि स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से लगातार जांच की जा रही है. उनका कहना है कि नियमित निरीक्षण और जरूरी जांच अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बार-बार होने वाली जांच से छोटे निजी स्कूलों के संचालन में परेशानी बढ़ रही है. संचालकों के मुताबिक कई छोटे स्कूल सीमित संसाधनों के साथ संचालित हो रहे हैं. ऐसे में लगातार विभागीय कार्रवाई और निरीक्षण के कारण संस्था प्रधानों पर अतिरिक्त दबाव बनता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसी जांच व्यवस्था की समीक्षा करने और अनावश्यक रूप से बार-बार होने वाली जांच पर रोक लगाने की मांग की.

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‘बड़े और छोटे निजी स्कूलों की स्थिति अलग’

ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने प्रदेश के निजी स्कूलों को लेकर अपनी स्थिति भी सामने रखी. उनका कहना है कि सभी निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ बड़े निजी स्कूल पर्याप्त संसाधनों के साथ संचालित होते हैं, जबकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में चल रहे कई स्कूल स्थानीय स्तर पर रोजगार और शिक्षा दोनों का माध्यम बने हुए हैं. संचालकों ने कहा कि बाड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे निजी स्कूल हैं, जहां गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं. इन स्कूलों के संचालक सीमित संसाधनों में बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ अपनी आजीविका भी चलाते हैं.



जांच के दौरान कमियां निकालने और वसूली का आरोप

ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने जांच के दौरान अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर कमियां निकालने और अवैध वसूली किए जाने की आशंका भी जताई है. हालांकि ये संचालकों की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं हुई है. संचालकों का कहना है कि यदि छोटे स्कूलों में बार-बार जांच होती रही तो उन्हें कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की अपील की, जिसमें जरूरी निरीक्षण भी हो और छोटे स्कूलों को अनावश्यक दबाव से भी राहत मिले.



आरटीआई के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया

निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में आरटीआई से जुड़े पिछले बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि लंबित भुगतान को डेबिट के माध्यम से कराया जाए, ताकि स्कूल संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. संचालकों का कहना है कि छोटे स्कूलों के लिए समय पर भुगतान बेहद जरूरी है. स्कूलों के रोजमर्रा के खर्च, कर्मचारियों का वेतन, भवन और दूसरी व्यवस्थाएं सीमित आय में ही संचालित होती हैं. ऐसे में भुगतान में देरी से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.



मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार

ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और सरकार से सहयोग की उम्मीद रखते हैं. संचालकों ने मांग की कि स्कूलों की जांच की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाया जाए और बिना वजह बार-बार निरीक्षण नहीं किया जाए. साथ ही उन्होंने आरटीआई के पुराने बकाया भुगतान का समाधान कराने की मांग भी दोहराई.



पूर्व विधायक मलिंगा को सौंपा ज्ञापन

निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सौंपा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने की दिशा में पहल की जाएगी. फिलहाल निजी स्कूल संचालकों की प्रमुख मांग बार-बार होने वाली जांच से राहत, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और लंबित भुगतान का समाधान है. अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इस शिकायत पर क्या कदम उठाया जाता है.

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