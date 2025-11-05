राजाखेड़ा के आर्मी जवान कमल किशोर का निधन, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Army Jawan Kamal Kishore Death: धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव टीकापुरा निवासी लांस नायक कमल किशोर का इलाज के दौरान निधन हो गया, जिससे उनके परिजनों और पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया. कमल किशोर सेना की 262 फील्ड रेजीमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में थी.

बीमारी से जूझ रहे थे जवान

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, लांस नायक कमल किशोर कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. मृतक जवान के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह ने बताया कि कमल किशोर पुत्र शिव सिंह वर्ष 2018 में सेना में भर्ती हुए थे. जवान चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के थे. उनके पिता शिव सिंह किसान हैं और माता बतसिया एक गृहणी हैं. जवान की असामयिक मृत्यु की खबर से पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा सहित कई क्षेत्रवासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

युवाओं ने निकाली 8 KM लंबी तिरंगा यात्रा

आर्मी जवान कमल किशोर की पार्थिव देह को सेना के विशेष वाहन द्वारा उनके पैतृक गांव टीकापुरा लाया गया. पार्थिव देह आने से पहले, राजाखेड़ा से टीकापुरा तक करीब 8 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. सेना का वाहन जैसे ही गांव पहुंचा, "कमल किशोर अमर रहे" के नारों से पूरा गांव गूंज उठा. सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी (सैन्य सम्मान) दी, जिसके बाद उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी और उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई.

