धौलपुर में 50 हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार पटवारी, 2016 में भी हो चुका है ट्रैप

Rajasthan News: धौलपुर एसीबी ने बसई सामन्ता के पटवारी वीरेंद्र को 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जमीन का म्यूटेशन खोलने के बदले घूस मांग रहा यह पटवारी 2016 में भी ट्रैप हो चुका है. अब उसे भरतपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा.
 

धौलपुर में 50 हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार पटवारी, 2016 में भी हो चुका है ट्रैप

Patwari Bribe Case Dholpur: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने धौलपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बसई सामन्ता ग्राम पंचायत के पटवारी वीरेंद्र को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दिलचस्प बात यह है कि यह पटवारी कोई नौसिखिया नहीं बल्कि आदतन घूसखोर है, जो पहले भी एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है.

म्यूटेशन (दाखिला) के बदले मोटा सौदा
एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञानचंद मीणा के अनुसार, पूरी कार्रवाई इस प्रकार रही. एक परिवादी ने जयपुर मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन का म्यूटेशन (दाखिला) खोलने के एवज में पटवारी वीरेंद्र 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है. वहीं शिकायत के भौतिक सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. बुधवार को परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर पटवारी के कायस्थपाड़ा स्थित किराए के मकान पर भेजा गया. जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, पहले से तैनात एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया. आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है.

पुराना रिकॉर्ड, 2016 में भी खा चुका है जेल की हवा
पटवारी वीरेंद्र का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है. जांच में सामने आया कि- वर्ष 2016 में भी इसे सैपऊ तहसील में म्यूटेशन खोलने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया था. बता दें कि पुराने मामले का ट्रायल अभी कोर्ट में चल ही रहा था, लेकिन पटवारी ने अपनी आदतों में सुधार करने के बजाय फिर से घूसखोरी का रास्ता चुन लिया.

आगे की कार्रवाई
एसीबी की टीम फिलहाल आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है. कागजी कार्रवाई और अनुसंधान पूरा होने के बाद उसे भरतपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा. एसीबी अब यह भी जांच रही है कि पटवारी ने अपनी तैनाती के दौरान और कितने लोगों से इस तरह की अवैध वसूली की है.

'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी. आरोपी पहले भी ट्रैप हो चुका है, जो दर्शाता है कि वह आदतन अपराधी है.'- ज्ञानचंद मीणा, एडिशनल एसपी, एसीबी

