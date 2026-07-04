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धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

Rajasthan Accident: करौली-धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर सवारियों से भरी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 32 लोग घायल हो गए. हादसा बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ. गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Jul 04, 2026, 09:33 PM|Updated: Jul 04, 2026, 09:33 PM
धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर
Image Credit: Rajasthan AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के करौली-धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. बाड़ी कस्बे स्थित स्मार्ट विलेज धनौरा रोड के पास सवारियों से भरी बस और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में करीब 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस धौलपुर से करौली की ओर जा रही थी. इसी दौरान बस के सामने अचानक एक बाइक आ गई. बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस अनियंत्रित होकर हाईवे के दूसरी लेन में चली गई, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू

हादसे की सूचना मिलते ही बाड़ी थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. बस के शीशे तोड़कर और दरवाजे काटकर घायलों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए बाड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल करीब 8 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है. वहां उनका उपचार जारी है. शेष घायलों का बाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है. कई घायलों को मामूली चोटें आई हैं.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक सड़क के बीच में फंस जाने से करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बस और ट्रक दोनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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