धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मासूम की मौत

Dholpur Accident: राजस्थान के धौलपुर जिले में शेरगढ़ सोलंकियातला सरहद में एक ट्रक की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोलंकियातला निवासी जोग सिंह पुत्र माधोसिंह ने शेरगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दी है.

रिपोर्ट बताया कि बुधवार को 4:30 बजे के आसपास उसके छोटे भाई पप्पू सिंह का पुत्र तनेरावसिंह उम्र 6 वर्ष जो की कक्षा प्रथम का विद्यार्थी था. छुट्टी होने पर टैक्सी में सवार होकर अपने घर आ रहा था. टैक्सी शहीद फूल सिंह स्मारक पर अपनी साइड में टर्न लिया तभी पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने तेज व लापरवाही से चलते हुए गलत साइड से टैक्सी को टक्कर मार दी.

टक्कर से टैक्सी में बैठा मासूम बालक तनरावसिंह नीचे गिर गया तथा ट्रक का टायर ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलने पर शेरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंपा.

दिल्ली पुलिस एवं पुलिस थाना बनाड़ की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में रिमोट डेस्कटॉप एप्लिकेशन के जरिए अभ्यर्थियों को अनुचित सहायता देने के मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व पी.डी. नित्या ने बताया कि खोखरिया, बनाड़ रोड स्थित एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में गड़बड़ी की गोपनीय सूचना मिली थी. पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के निर्देश पर दिल्ली पुलिस और जोधपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया.

जांच के दौरान सेंटर सुपरिटेंडेंट व लैब मालिक बताने वाला पेमाराम संदिग्ध पाया गया. पूछताछ में सामने आया कि वह पैसों के बदले विशेष उम्मीदवारों को रिमोट डेस्कटॉप एप्लिकेशन के माध्यम से परीक्षा में सहायता कर रहा था. मौके से अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और बातचीत के सबूत भी मिले.

इसके साथ ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बताने वाला सांवला राम और स्थानीय निवासी महेंद्र की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. तीनों के खिलाफ पुलिस थाना बनाड़ में प्रकरण संख्या 17/2026 के तहत बीएनएस एवं पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है.