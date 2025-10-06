धौलपुर में सड़क हादसे से मचा कोहराम, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुनकापुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पथरोला कला निवासी सरोज देवी (41) पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर अस्पताल जा रही थीं.

वे वहां भर्ती अपने जेठ से मुलाकात के लिए निकली थीं. रास्ते में दूनकापुरा गांव के पास अचानक ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरोज देवी बाइक से नीचे गिर गईं और ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

श्रीगंगानगर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया. आरोपी पास्टर बग्गू सिंह व अमनदीप सिंह निवासी खाटलबाना के खिलाफ हिंदुमलकोट थाने में मामला दर्ज हुआ. आरोपी पिता पुत्र लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे.

खाटलबाना निवासी सतनाम सिंह व सुखविंदर सिंह ने आरोपी बग्गू सिंह व अमनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी संगरिया थाने में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला दर्ज है. श्रीगंगानगर के बॉर्डर इलाके के गरीब लोगों को डरा धमकाकर आरोपी पिता पुत्र धर्म परिवर्तन करवाते थे. आरोपी पिता पुत्र यूट्यूब के जरिये वीडियो बनाकर भी लोगो को हिन्दू धर्म व देवी देवताओं के प्रति भड़काने का काम करते थे.