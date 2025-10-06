Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर में सड़क हादसे से मचा कोहराम, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत

Rajasthan Accident: धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुनकापुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 06, 2025, 10:55 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 10:55 PM IST

Trending Photos

झुंझुनूं के पंडित जी ने खोला शरद पूर्णिमा का राज, चांदनी में बैठकर बनाएं अपने भाग्य!
12 Photos
Sharad Purnima

झुंझुनूं के पंडित जी ने खोला शरद पूर्णिमा का राज, चांदनी में बैठकर बनाएं अपने भाग्य!

राजस्थान में कैसे मनाया जाता हैं करवा चौथ? जानें पूजा नियम
7 Photos
karwa chauth 2025

राजस्थान में कैसे मनाया जाता हैं करवा चौथ? जानें पूजा नियम

राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!
8 Photos
Sabut Pyaz ki Sabji

राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!

20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश
7 Photos
Rajasthan famous Food

20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश

धौलपुर में सड़क हादसे से मचा कोहराम, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने महिला को रौंदा, मौके पर हुई मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुनकापुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पथरोला कला निवासी सरोज देवी (41) पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर अस्पताल जा रही थीं.

वे वहां भर्ती अपने जेठ से मुलाकात के लिए निकली थीं. रास्ते में दूनकापुरा गांव के पास अचानक ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरोज देवी बाइक से नीचे गिर गईं और ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

श्रीगंगानगर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया. आरोपी पास्टर बग्गू सिंह व अमनदीप सिंह निवासी खाटलबाना के खिलाफ हिंदुमलकोट थाने में मामला दर्ज हुआ. आरोपी पिता पुत्र लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे.

खाटलबाना निवासी सतनाम सिंह व सुखविंदर सिंह ने आरोपी बग्गू सिंह व अमनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी संगरिया थाने में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला दर्ज है. श्रीगंगानगर के बॉर्डर इलाके के गरीब लोगों को डरा धमकाकर आरोपी पिता पुत्र धर्म परिवर्तन करवाते थे. आरोपी पिता पुत्र यूट्यूब के जरिये वीडियो बनाकर भी लोगो को हिन्दू धर्म व देवी देवताओं के प्रति भड़काने का काम करते थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news