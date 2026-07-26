/धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे पर फायरिंग की घटना सामने आई है. पीड़ित द्वारा FIR में फायरिंग की वजह चौथ वसूली के उद्देश्य को लेकर बताई गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़ित दुकानदार की ओर से बसेड़ी थाने में नामजद आरोपी सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाबालिग पर फायरिंग

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पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय उसका 14 वर्षीय नाबालिग बेटा आकाश पुत्र राजकुमार, जाति कुशवाहा गांधी तिराहे स्थित दुकान पर बैठा हुआ था. इसी दौरान झील निवासी जयसिंह उर्फ मच्छर पुत्र प्रताप सिंह और एक अन्य व्यक्ति कथित रूप से लाठी और देशी कट्टा लेकर दुकान में घुस आए. दोनों ने हथियार के दम पर दुकान से चौथ वसूली के उद्देश्य से खाने-पीने का सामान और दुकान की पेटी में रखे करीब 10 हजार रुपये निकालने शुरू कर दिए.

नाबालिग आकाश ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी जयसिंह उर्फ मच्छर ने कथित तौर पर देशी कट्टे से उसपर फायर कर दिया. फायरिंग में कट्टे के छर्रे आकाश के हाथ में लगने से वह घायल हो गया. इसके बाद आरोपियों ने दोबारा फायरिंग की और दुकान से करीब 10 हजार रुपये लेकर मौके से फरार हो गए.

फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण

फायरिंग की आवाज और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पीड़ित का आरोप है कि घटना से करीब चार दिन पहले भी बनेसिह पुत्र प्रतापसिह भी दुकान पर आया था और चौथ वसूली की मांग की थी, लेकिन डर के कारण उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी. पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

