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धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग

Rajasthan Crime: धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में चौथ वसूली का विरोध करने पर 14 वर्षीय किशोर पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी गई. घटना में किशोर घायल हो गया, जबकि आरोपी दुकान से करीब 10 हजार रुपये लेकर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Jul 26, 2026, 05:36 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 05:36 PM IST
धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग
Image Credit: Dholpur Firing

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे पर फायरिंग की घटना सामने आई है. पीड़ित द्वारा FIR में फायरिंग की वजह चौथ वसूली के उद्देश्य को लेकर बताई गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़ित दुकानदार की ओर से बसेड़ी थाने में नामजद आरोपी सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाबालिग पर फायरिंग

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पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय उसका 14 वर्षीय नाबालिग बेटा आकाश पुत्र राजकुमार, जाति कुशवाहा गांधी तिराहे स्थित दुकान पर बैठा हुआ था. इसी दौरान झील निवासी जयसिंह उर्फ मच्छर पुत्र प्रताप सिंह और एक अन्य व्यक्ति कथित रूप से लाठी और देशी कट्टा लेकर दुकान में घुस आए. दोनों ने हथियार के दम पर दुकान से चौथ वसूली के उद्देश्य से खाने-पीने का सामान और दुकान की पेटी में रखे करीब 10 हजार रुपये निकालने शुरू कर दिए.

नाबालिग आकाश ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी जयसिंह उर्फ मच्छर ने कथित तौर पर देशी कट्टे से उसपर फायर कर दिया. फायरिंग में कट्टे के छर्रे आकाश के हाथ में लगने से वह घायल हो गया. इसके बाद आरोपियों ने दोबारा फायरिंग की और दुकान से करीब 10 हजार रुपये लेकर मौके से फरार हो गए.

फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण

फायरिंग की आवाज और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पीड़ित का आरोप है कि घटना से करीब चार दिन पहले भी बनेसिह पुत्र प्रतापसिह भी दुकान पर आया था और चौथ वसूली की मांग की थी, लेकिन डर के कारण उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी. पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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