/धौलपुर में शादी के 15 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने लगाए दहेज हत्या के आरोप

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर के सरमथुरा कस्बे के धोबीपाड़ा मोहल्ले में 22 वर्षीय विवाहिता प्राची धोबी की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. पीहर पक्ष ने मृतका के ससुराल वालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

जानकारी के अनुसार, मृतका प्राची की शादी करीब 15 माह पूर्व सरमथुरा निवासी अंकुर धोबी के साथ हुई थी. पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर प्राची के साथ मारपीट करते थे.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नरेंद्र मीणा मय जाब्ता सरमथुरा अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

वहीं, जालोर शहर के लालपोल क्षेत्र स्थित वागेश्वर महादेव मंदिर के पास एक मकान में विवाहिता का शव फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. साथ ही मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी गई है.

जानकारी के अनुसार, लालपोल निवासी सद्दाम खान का निकाह करीब चार वर्ष पहले बिहार के औरंगाबाद निवासी रानी परवीन से हुआ था. दोनों की एक तीन वर्षीय बेटी भी है. पति-पत्नी परिवार से अलग घर के एक कमरे में रह रहे थे.

बताया जा रहा है कि पति टैक्सी चलाकर घर लौटा तो कमरे का दरवाजा हल्का खुला मिला. अंदर जाकर देखा तो पत्नी का शव पंखे से लगे फंदे पर लटका हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

घटना की जानकारी मिलने पर सीओ गौतम जैन और थानाधिकारी देवेन्द्र कच्छवाह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

पुलिस फिलहाल मामले को प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या के रूप में मानकर जांच कर रही है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यदि पीहर पक्ष की ओर से कोई शिकायत दी जाती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.