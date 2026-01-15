Dholpur: पति ही निकला पत्नी का कातिल, बोला- गैर मर्द से था इसका चक्कर

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में 6 जनवरी 2026 को संदिग्ध अवस्था में हुई विवाहिता की मौत के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पत्नी की हत्या का कातिल पति निकला है, जिसे पुलिस ने दस्तयाब करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र शक करते हुए हत्या की थी.

यह था पूरा मामला

6 जनवरी 2026 को निहालगंज थाना इलाके में राजाखेड़ा बाईपास स्थित करीब 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था. तत्कालीन समय पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया. एफएसएल टीम ने घटना से साक्ष्य एकत्रित किए.

इस प्रकरण में मृतका के पिता बहादुर सिंह पुत्र नेकराम लोधी निवासी बलराम कॉलोनी ने अपने दामाद 28 वर्षीय गंगा सिंह के साथ मुकदमा दर्ज कराया था. रिपोर्ट में एक परिचित एवं दो अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट कर हत्या करने के आरोप लगाए थे. अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने इस मामले में बारीकी से अनुसंधान शुरू किया.

मोबाइल लोकेशन से घुमा मामला

सीडीआर और लोकेशन में जिस युवक पर हत्या के आरोप लगाए उसकी उपस्थिति नहीं पाई गई. पुलिस ने मोहल्ला पड़ोस के लोगों से इस मामले में पूछताछ कर गुप्त अनुसंधान शुरू किया.

पड़ोस की जांच से आया नया मोड

पुलिस ने मृतका के घर के आसपास की जांच पड़ताल जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विवाहिता के पति गंगा सिंह ने तीन दिन तक लगातार मारपीट की थी, जिसमें विवाहिता गंभीर रूप से घायल हुई थी. जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया लेकिन उपचार के दौरान मौत हो गई.

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया आरोपी पति गंगा सिंह अपनी पत्नी पर किसी अन्य युवक को लेकर चरित्र पर शक करता था, जिसे लेकर आए दिन पति-पत्नी में विवाद की स्थिति रहती थी. 6 जनवरी को आरोपी पति ने पत्नी की ज्यादा मारपीट की थी, इसके बाद उसकी मौत हो गई.

पति को था पत्नी पर था शक

पुलिस ने बताया कि पति को शक था की वह पूर्व प्रेमी और दूसरे लोगों से बात करती है. शक के चलते वह तीन दिन से लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था. 6 जनवरी की सुबह उसने फिर से उसके साथ ज्यादा मारपीट कर दी, जिससे उसके अंदरूनी चोटें आ गई.

ससुर के साथ पहुंचा था FIR दर्ज कराने

पत्नी की मौत हो जाने के बाद पति गंगा सिंह खुद बचने के लिए ससुर बहादुर सिंह को साथ लेकर निहालगंज पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गया था, जिससे उस पर किसी का शक नहीं जाए लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल कर इस मामले का खुलासा किया है.

