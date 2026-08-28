/अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद विवाहिता का रूह कंपा देने वाला कदम, 3 लोगों पर केस दर्ज

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर में कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने से आहत विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका के भाई ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. परिजनों का आरोप है कि करीब एक साल पहले मुख्य आरोपी ने विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए थे और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था.

आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी से मानसिक रूप से परेशान विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी. सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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एक साल पहले बनाए थे आपत्तिजनक फोटो-वीडियो

भाई की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी बहन की शादी वर्ष 2013 में कंचनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. आरोप है कि करीब एक साल पहले एक आरोपी ने विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. धमकी के चलते उसका शारीरिक शोषण भी किया गया, जिससे वह लंबे समय से तनाव में थी.

वायरल होने के बाद तनाव में आई महिला

रिपोर्ट में आरोप है कि मुख्य आरोपी के दो भाइयों ने हाल ही में फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. वायरल होने के बाद समाज में बदनामी के डर से विवाहिता बेहद परेशान हो गई और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

पति के परिवार से जुड़े बताए जा रहे आरोपी

पुलिस के अनुसार, नामजद आरोपी मृतका के ससुराल पक्ष से जुड़े हैं. मुख्य आरोपी रिश्ते में पति का भाई बताया जा रहा है. परिजनों का कहना है कि उसी ने पहले फोटो-वीडियो बनाए और बाद में ब्लैकमेल किया.

आरोपियों के तलाश में जुटी पुलिस

मुकदमा दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी गांव से फरार हैं. कंचनपुर थाना पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया गया है.

