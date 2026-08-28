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अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद विवाहिता का रूह कंपा देने वाला कदम, 3 लोगों पर केस दर्ज

Rajasthan Crime: धौलपुर में अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद एक विवाहिता के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका के भाई की शिकायत पर कंचनपुर थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 28, 2026, 09:19 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 09:19 PM IST
अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद विवाहिता का रूह कंपा देने वाला कदम, 3 लोगों पर केस दर्ज
Image Credit: Dholpur News

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर में कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अश्लील फोटो-वीडियो वायरल होने से आहत विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका के भाई ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. परिजनों का आरोप है कि करीब एक साल पहले मुख्य आरोपी ने विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए थे और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था.

आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी से मानसिक रूप से परेशान विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी. सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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एक साल पहले बनाए थे आपत्तिजनक फोटो-वीडियो

भाई की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी बहन की शादी वर्ष 2013 में कंचनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. आरोप है कि करीब एक साल पहले एक आरोपी ने विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. धमकी के चलते उसका शारीरिक शोषण भी किया गया, जिससे वह लंबे समय से तनाव में थी.

वायरल होने के बाद तनाव में आई महिला

रिपोर्ट में आरोप है कि मुख्य आरोपी के दो भाइयों ने हाल ही में फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. वायरल होने के बाद समाज में बदनामी के डर से विवाहिता बेहद परेशान हो गई और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

पति के परिवार से जुड़े बताए जा रहे आरोपी

पुलिस के अनुसार, नामजद आरोपी मृतका के ससुराल पक्ष से जुड़े हैं. मुख्य आरोपी रिश्ते में पति का भाई बताया जा रहा है. परिजनों का कहना है कि उसी ने पहले फोटो-वीडियो बनाए और बाद में ब्लैकमेल किया.

आरोपियों के तलाश में जुटी पुलिस

मुकदमा दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी गांव से फरार हैं. कंचनपुर थाना पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया गया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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