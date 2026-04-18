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धौलपुर में गौ तस्करी मामले में बड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

Rajasthan News: धौलपुर कोर्ट ने 4 साल पुराने गौ तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 2021 में 32 सांडों से भरा कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें चालक दोषी पाया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Apr 18, 2026, 10:10 PM|Updated: Apr 18, 2026, 10:10 PM
धौलपुर में गौ तस्करी मामले में बड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की कठोर सजा
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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने करीब चार साल पुराने गौ तस्करी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. यह मामला जिले के मनियां थाना क्षेत्र स्थित बरैठा पुलिस चौकी का है, जहां 27 अगस्त 2021 को गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा गया था.

अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उस दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से गौवंश को ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर तत्कालीन एएसआई अजय सिंह ने टीम के साथ नाकाबंदी की और संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी जांच की. जांच के दौरान कंटेनर के अंदर 32 सांड (बैल) ठूंस-ठूंसकर भरे हुए पाए गए. वाहन में चालक सहित चार लोग मौजूद थे. जब पुलिस ने उनसे गौवंश परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. आरोपियों ने खुद को केवल सवारी बताया, लेकिन जांच में मामला संदिग्ध पाया गया.

इसके बाद पुलिस ने कंटेनर चालक नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल शकूर, निवासी देशवालियों का मोहल्ला, वार्ड नंबर 21, टोडारायसिंह (जिला टोंक) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में विस्तृत जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया.

इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान 18 अप्रैल 2026 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी चालक नवाब मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया. अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था और गौ तस्करी के मामलों पर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, जिससे ऐसे मामलों में भविष्य में रोक लगाने में मदद मिलेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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