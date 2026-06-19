/धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

Dholpur News: धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के फराकपुर गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां दो नाबालिग बहनों की संदिग्ध मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस पूरे मामले को कथित ऑनर किलिंग से जोड़ा जा रहा है. आरोप है कि बच्चियों की हत्या उनके ही पिता और भाई ने की. घटना 11 जून की रात 9 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है.

घटना का खुलासा और पुलिस की कार्रवाई

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और भारी पुलिस जाब्ता फराकपुर गांव पहुंचा. पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की. एसपी ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए.

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परिवार में लंबे समय से था विवाद

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में एक अहम कड़ी सामने आई. जांच अधिकारियों के अनुसार, दोनों नाबालिग बहनों के कथित प्रेम प्रसंग को लेकर घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था. परिजन इस संबंध के खिलाफ थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि बच्चियों को पहले भी कई बार समझाइश दी गई और मारपीट की गई थी. इसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है.

चम्बल पुल के पास ले जाकर नदी में धकेलने का आरोप

पुलिस को मिले प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चियों को उनके पिता और भाई सागरपाड़ा स्थित चम्बल पुल के पास ले गए. वहां कथित रूप से दोनों को चम्बल नदी में धक्का दे दिया गया. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि यह जानकारी अभी जांच के शुरुआती चरण की है. शवों की बरामदगी और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

जांच का दायरा बढ़ा, 3 लोग हिरासत में

पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन खंगाल रही है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि बच्चियों को घर से घटनास्थल तक किस वाहन से ले जाया गया और इस साजिश में अन्य कौन लोग शामिल थे. अब तक इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य और हिरासत में लिए गए लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का रुख

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. सभी तथ्यों के सत्यापन के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस जघन्य घटना ने फराकपुर गांव ही नहीं, बल्कि पूरे धौलपुर जिले को झकझोर कर रख दिया है. ग्रामीणों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.