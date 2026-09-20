/चोरों ने भगवान गणेश के पंडाल को भी नहीं छोड़ा! दानपेटी चोरी, CCTV में कैद हुआ पूरा मामला

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गणेश महोत्सव के दौरान चोरों ने भगवान गणेश के पंडालों में रखे दानपात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. शहर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर गणेश महोत्सव चल रहा है. इसी बीच दो अलग-अलग स्थानों से दानपात्र चोरी होने के मामले सामने आए हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं से मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. दोनों मामलों में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है. वहीं, चोरी की घटनाओं से भक्तों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है.

अग्रवाल धर्मशाला से दानपात्र चोरी

शहर की अग्रवाल धर्मशाला में गणेश मंडल की ओर से 23वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है. गणेश मंडल के पदाधिकारी विशाल गर्ग ने बताया कि पिछले 23 साल से इसी जगह पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कभी भी दानपात्र जैसी पवित्र चीज चोरी नहीं हुई. यह पहली बार है जब पंडाल से दानपात्र चोरी हुआ है.

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तीन चौकीदारों के बावजूद चोरी

आयोजन समिति ने पंडाल की सुरक्षा के लिए तीन चौकीदार भी तैनात कर रखे हैं. जिस धर्मशाला में गणेश महोत्सव चल रहा है, उसके गेट भी बंद रहते हैं. इसके बावजूद दानपात्र चोरी होने से गणेश मंडल के पदाधिकारी और श्रद्धालु हैरान हैं. घटना के बाद भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है.

चोरों को पकड़ने की मांग

गणेश मंडल के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने पुलिस से दानपात्र चोरी करने वालों को जल्द पकड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना का जल्द खुलासा होना चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात दोबारा न हो.

सत्यनारायण धर्मशाला में भी वारदात

शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में भी शनिवार रात गणेश पंडाल से दानपात्र चोरी होने का मामला सामने आया है. यहां विनायक सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है. समिति के पवन गोयल ने बताया कि रात को भगवान गणेश के चरणों में दानपात्र रखा हुआ था, लेकिन रविवार सुबह वह वहां नहीं मिला.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी

दानपात्र गायब मिलने के बाद धर्मशाला में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई. इसमें एक चोर सीढ़ी के सहारे धर्मशाला के अंदर आता दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह दानपात्र लेकर वहां से निकल जाता है. फुटेज में बाइक पर चोरों के जाते हुए भी दिखाई देने की बात सामने आई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

दोनों घटनाओं की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है. लगातार दो जगहों पर दानपात्र चोरी होने से शहर के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है.