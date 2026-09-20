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चोरों ने भगवान गणेश के पंडाल को भी नहीं छोड़ा! दानपेटी चोरी, CCTV में कैद हुआ पूरा मामला

Rajasthan News: धौलपुर के बाड़ी में गणेश महोत्सव के दौरान दो पंडालों से दानपात्र चोरी हो गए. अग्रवाल और सत्यनारायण धर्मशाला में हुई वारदात से श्रद्धालुओं में आक्रोश है. सीसीटीवी में एक चोर कैद हुआ, पुलिस जांच में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published:Sep 20, 2026, 06:48 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 06:48 PM IST
चोरों ने भगवान गणेश के पंडाल को भी नहीं छोड़ा! दानपेटी चोरी, CCTV में कैद हुआ पूरा मामला
Image Credit: धौलपुर के बाड़ी में गणेश महोत्सव के दौरान दो पंडालों से दानपात्र चोरी हो गए.

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गणेश महोत्सव के दौरान चोरों ने भगवान गणेश के पंडालों में रखे दानपात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. शहर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर गणेश महोत्सव चल रहा है. इसी बीच दो अलग-अलग स्थानों से दानपात्र चोरी होने के मामले सामने आए हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं से मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. दोनों मामलों में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है. वहीं, चोरी की घटनाओं से भक्तों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है.

अग्रवाल धर्मशाला से दानपात्र चोरी
शहर की अग्रवाल धर्मशाला में गणेश मंडल की ओर से 23वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है. गणेश मंडल के पदाधिकारी विशाल गर्ग ने बताया कि पिछले 23 साल से इसी जगह पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कभी भी दानपात्र जैसी पवित्र चीज चोरी नहीं हुई. यह पहली बार है जब पंडाल से दानपात्र चोरी हुआ है.

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तीन चौकीदारों के बावजूद चोरी
आयोजन समिति ने पंडाल की सुरक्षा के लिए तीन चौकीदार भी तैनात कर रखे हैं. जिस धर्मशाला में गणेश महोत्सव चल रहा है, उसके गेट भी बंद रहते हैं. इसके बावजूद दानपात्र चोरी होने से गणेश मंडल के पदाधिकारी और श्रद्धालु हैरान हैं. घटना के बाद भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है.

चोरों को पकड़ने की मांग
गणेश मंडल के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने पुलिस से दानपात्र चोरी करने वालों को जल्द पकड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना का जल्द खुलासा होना चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात दोबारा न हो.

सत्यनारायण धर्मशाला में भी वारदात
शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में भी शनिवार रात गणेश पंडाल से दानपात्र चोरी होने का मामला सामने आया है. यहां विनायक सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है. समिति के पवन गोयल ने बताया कि रात को भगवान गणेश के चरणों में दानपात्र रखा हुआ था, लेकिन रविवार सुबह वह वहां नहीं मिला.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी
दानपात्र गायब मिलने के बाद धर्मशाला में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई. इसमें एक चोर सीढ़ी के सहारे धर्मशाला के अंदर आता दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह दानपात्र लेकर वहां से निकल जाता है. फुटेज में बाइक पर चोरों के जाते हुए भी दिखाई देने की बात सामने आई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच
दोनों घटनाओं की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है. लगातार दो जगहों पर दानपात्र चोरी होने से शहर के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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