/धौलपुर में खुशियों से मातम तक! 5100 के नेग पर भिड़े लोग, दो बहनों की शादी के 2 दिन बाद खून-खराबा

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले रस्म-रिवाज की एक छोटी सी बात ने धौलपुर के बसई डांग क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव में दो बहनों की शादी का जश्न मातम में बदल दिया. मात्र 5100 रुपए के नेग को लेकर हुए विवाद में शादी के महज 2 दिन बाद ही दुल्हनों के घर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. हमले में दुल्हनों के 80 वर्षीय दादा और 75 वर्षीय दादी समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है.

ऐसे शुरू हुआ विवाद: 26 अप्रैल को शादी, 27 को विदाई

चंदीलपुरा निवासी किसान पंजाब सिंह की दो पोतियों की शादी 26 अप्रैल को बड़े धूमधाम से हुई थी. घर में दो-दो बेटियों की डोली उठने से खुशी का माहौल था. 27 अप्रैल को विदाई की रस्म अदा की जा रही थी. परंपरा के अनुसार वर पक्ष ने महावर लगाने और अन्य रस्मों के लिए नाई को 5100 रुपए का नेग दिया.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विदाई के दौरान ही गांव के देशराज और बबलू पक्ष के लोगों ने नेग की राशि पर आपत्ति जताना शुरू कर दी. उनका कहना था कि नेग कम है इसी बात को लेकर पंजाब सिंह पक्ष और देशराज पक्ष में तीखी कहासुनी और तनातनी हो गई. गांव के बुजुर्गों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया और बेटियों को विदा कर दिया गया

48 घंटे बाद सुबह-सुबह घर में घुसकर हमला

लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. 28 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे देशराज, बबलू और उनके साथ 8-10 लोग लाठी-डंडे लेकर पंजाब सिंह के घर में घुस आए. उस समय घर के पुरुष खेत पर गए थे. घर में केवल महिलाएं और बुजुर्ग मौजूद थे.

हमलावरों ने घर में घुसते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर ताबड़तोड़ लाठी-डंडे बरसाने लगे. बचाव में आए पंजाब सिंह और उनकी पत्नी लोई को भी बुरी तरह पीटा गया. घर में चीख-पुकार मच गई. हमले का वीडियो भी किसी ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अस्पताल में भर्ती घायल

हमले में ये 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका धौलपुर जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया

पंजाब सिंह, 80 वर्ष दुल्हनों के दादा

लोई देवी, 75 वर्ष दादी

संजू, 35 वर्ष चाची

केला देवी, 90 वर्ष परदादी

कलावती, 40 वर्ष रिश्तेदार

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घायल पंजाब सिंह के बेटे रामनिवास ने बताया, हमारी खुशियां 2 दिन भी नहीं टिक पाईं. बेटियों को हंसी-खुशी विदा किया था. सोचा नहीं था कि नेग के नाम पर ऐसा बवाल होगा. मेरे बूढ़े मां-बाप को भी नहीं छोड़ा. अब हम किससे इंसाफ मांगें? घर की महिलाएं सदमे में हैं. जिस आंगन में 2 दिन पहले मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है

पुलिस की कार्रवाई

बसई डांग थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर देशराज, बबलू सहित 10-12 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. वायरल वीडियो और घायलों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है. दबिश दी जा रही है. जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

सामाजिक कुरीति पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर नेग-दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों और छोटी-छोटी बातों पर होने वाली हिंसा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 5100 रुपए के लिए एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी गईं.