/राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

Dholpur News: राजाखेड़ा कस्बा उस वक्त दहल गया जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने आधे घंटे के अंदर 3 अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसा दीं. शाम हुई इस वारदात ने पूरे कस्बे में दहशत का माहौल बना दिया. बिना नंबर की बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बाजार से लेकर शहर से बाहर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की.

पहला निशाना: मोबाइल सेंटर

जानकारी के मुताबिक बदमाश रामखिलाड़ी चौराहे की तरफ से कस्बे में दाखिल हुए. सबसे पहले उन्होंने मुख्य बाजार में स्थित राजू खान मोबाइल रिपेरिंग सेंटर को निशाना बनाया. बाइक रोकते ही एक बदमाश ने शटर पर दो फायर किए और फरार हो गया. गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार बाहर निकले लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे.

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दूसरा निशाना: शांतिलाल गारमेंट्स

इसके बाद बदमाश कुछ ही दूरी पर स्थित शांतिलाल गारमेंट्स पहुंचे और वहां भी फायरिंग की. दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए. इस दौरान ग्राहक और दुकानदार जान बचाकर इधर-उधर भागे. फायरिंग के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई. दुकानदारों ने आनन-फानन में अपने शटर गिरा दिए.

तीसरा निशाना: देवखेड़ा रोड स्थित ईंट भट्ठा

बाजार में दहशत फैलाने के बाद बदमाश नहीं रुके. वे सीधे देवखेड़ा रोड स्थित पीएन ईंट भट्ठा पहुंचे और वहां भी फायरिंग की. भट्ठा पर काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

पूरी घटना बाजार में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तीनों युवक बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए. मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था. एक ने बाइक रोकी, दूसरा उतरकर फायरिंग कर रहा है और तीसरा निगरानी कर रहा है. फायरिंग के बाद तीनों अलग-अलग दिशाओं में भाग निकले.

पीड़ितों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप

राजू खान ने बताया, "मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है. ना कोई बहस हुई ना कोई विवाद. अचानक आए और गोली मारकर चले गए. पता नहीं किसने और क्यों किया.

वहीं शांतिलाल गारमेंट्स के संचालक रिंकू जैन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "घटना को काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया. अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो शायद बदमाश पकड़े जाते." स्थानीय लोगों का कहना है कि फायरिंग से करीब 1 घंटे पहले यही बदमाश बाजार में एक सब्जी विक्रेता से मारपीट करते हुए भी देखे गए थे. लोगों का आरोप है कि बदमाश पहले से ही दहशत फैलाने के इरादे से आए थे.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घटनास्थलों का मुआयना किया. पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद कस्बे में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं और बाजार जल्दी बंद हो गए. आखिर क्या वजह रही, यह अभी सवाल बनकर रह गया.