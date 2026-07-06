Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

Rajasthan News: धौलपुर के राजाखेड़ा में बाइक सवार तीन बदमाशों ने आधे घंटे के भीतर तीन अलग-अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी. पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jul 06, 2026, 08:19 PM|Updated: Jul 06, 2026, 08:19 PM
राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात
Image Credit: धौलपुर में दिनदहाड़े फायरिंग का सीसीटीवीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: राजाखेड़ा कस्बा उस वक्त दहल गया जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने आधे घंटे के अंदर 3 अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसा दीं. शाम हुई इस वारदात ने पूरे कस्बे में दहशत का माहौल बना दिया. बिना नंबर की बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बाजार से लेकर शहर से बाहर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की.

पहला निशाना: मोबाइल सेंटर
जानकारी के मुताबिक बदमाश रामखिलाड़ी चौराहे की तरफ से कस्बे में दाखिल हुए. सबसे पहले उन्होंने मुख्य बाजार में स्थित राजू खान मोबाइल रिपेरिंग सेंटर को निशाना बनाया. बाइक रोकते ही एक बदमाश ने शटर पर दो फायर किए और फरार हो गया. गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार बाहर निकले लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा निशाना: शांतिलाल गारमेंट्स
इसके बाद बदमाश कुछ ही दूरी पर स्थित शांतिलाल गारमेंट्स पहुंचे और वहां भी फायरिंग की. दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए. इस दौरान ग्राहक और दुकानदार जान बचाकर इधर-उधर भागे. फायरिंग के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई. दुकानदारों ने आनन-फानन में अपने शटर गिरा दिए.

तीसरा निशाना: देवखेड़ा रोड स्थित ईंट भट्ठा
बाजार में दहशत फैलाने के बाद बदमाश नहीं रुके. वे सीधे देवखेड़ा रोड स्थित पीएन ईंट भट्ठा पहुंचे और वहां भी फायरिंग की. भट्ठा पर काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
पूरी घटना बाजार में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तीनों युवक बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए. मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था. एक ने बाइक रोकी, दूसरा उतरकर फायरिंग कर रहा है और तीसरा निगरानी कर रहा है. फायरिंग के बाद तीनों अलग-अलग दिशाओं में भाग निकले.

पीड़ितों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप
राजू खान ने बताया, "मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है. ना कोई बहस हुई ना कोई विवाद. अचानक आए और गोली मारकर चले गए. पता नहीं किसने और क्यों किया.
वहीं शांतिलाल गारमेंट्स के संचालक रिंकू जैन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "घटना को काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया. अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो शायद बदमाश पकड़े जाते." स्थानीय लोगों का कहना है कि फायरिंग से करीब 1 घंटे पहले यही बदमाश बाजार में एक सब्जी विक्रेता से मारपीट करते हुए भी देखे गए थे. लोगों का आरोप है कि बदमाश पहले से ही दहशत फैलाने के इरादे से आए थे.

पुलिस जांच में जुटी
सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घटनास्थलों का मुआयना किया. पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद कस्बे में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं और बाजार जल्दी बंद हो गए. आखिर क्या वजह रही, यह अभी सवाल बनकर रह गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

जोधपुर में 4 माह की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दी कठोर कारावास की सजा

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

Jhunjhunu: अचानक लगे ब्रेक और फिर जोरदार टक्कर, चूरू रोड पर मच गई अफरा-तफरी

Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

Alwar: आर्मी अफसर के परिवार पर गंभीर आरोप, टंकी पर चढ़ी महिला ने सुनाई आपबीती

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायल

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

सीकर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जोरदार बारिश के बाद पानी में डूबी बस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

TAGS:
Dholpur News
Rajasthan Crime
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात
Dholpur News
2
Jaisalmer news
3
Kota news
4
rajasthan politics
5
Rajasthan Crime