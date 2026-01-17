किराए के मकान में रह रही महिला ने उठाया ऐसा कदम, पति के पैरों तले खिसकी जमीन

Dholpur Crime: राजस्थान के धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भारे का पुरा गांव निवासी एक महिला की मौत राजकोट में किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाने से हो गई. घटना के बाद पति और मृतका के छोटे भाई ने अन्य लोगों के सहयोग से महिला के शव को राजकोट से बाड़ी लाया, जहां कंचनपुर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पीहर और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है. मामले की जांच की जा रही है. कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के भारे का पूरा गांव निवासी जगदीश कुशवाहा की पत्नी 24 वर्षीय शिवानी जो सदर थाना क्षेत्र के मुडिक गांव की निवासी थी.

कई वर्षों से अपने पति जगदीश के साथ राजकोट में रहती थी. उसका पति वहां चाय नाश्ते की रेहड़ी लगता है. शिवानी के साथ में उसका छोटा भाई अमन भी रहता था. गुरुवार को जब उसका पति रेहड़ी लेकर काम पर चला गया, तो शिवानी ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में ही फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी. जब उसका छोटा भाई कमरे पर आया, तो उसने शिवानी को फंदे पर लटकते हुए देखा तो तुरंत उसे लोगों के सहयोग से उतरा.

साथ में अपने जीजा जगदीश कुशवाहा को भी सूचना दी. जगदीश के आने पर वे उसे डॉक्टर को दिखाने ले गए, जिसने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद सभी लोग शिवानी के शव को एक गाड़ी से लेकर बाड़ी पहुंचे और कंचनपुर पुलिस को सूचना दी.



मृतका के पति जगदीश कुशवाहा ने बताया कि शिवानी से उसका कोई झगड़ा नहीं था. उनके एक-दो वर्ष का बेटा भी है. शिवानी की शादी करीब 4 वर्ष पहले उसके साथ हुई थी. वह उसके साथ ही राजकोट में रहता था, जहां उसका साला अमन भी उनके साथ काम करता था.

अचानक से शिवानी ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली. कंचनपुर थाने की जांच अधिकारी एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है. पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.