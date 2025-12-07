Zee Rajasthan
डकैत योगेंद्र गुर्जर धौलपुर से गिरफ्तार, गर्भवती महिला का किया था अपहरण

Dholpur News : धौलपुर पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र को दबोचा है, जिसे मध्यप्रदेश के करीब 500 जवान तलाश रहे थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 07, 2025, 03:31 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 03:31 PM IST

डकैत योगेंद्र गुर्जर धौलपुर से गिरफ्तार, गर्भवती महिला का किया था अपहरण

Dholpur News : धौलपुर जिले की अंगाई थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. 50 हजार के इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है. डकैत मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के डर से धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था. जिसे पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की बेहतर रणनीति की वजह से दबोच लिया है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में बदमाशों की धर पकड़ के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. सर्च ऑपरेशन के दौरान धौलपुर पुलिस को मुखबिर से इनपुट मिला कि 50 हजार का इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र पुत्र राजवीर निवासी सराय छोला बिरजा के जंगलों में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है.

मुखबिर की सूचना के आधार पर स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर डकैत को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया. पुलिस ने मुखबिर की निशानदेई पर बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है. डकैत के कब्जे से दो अवैध हथियार समेत भारी तादाद में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.

बदमाश पर 19 मामले दर्ज

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया डकैत योगी उर्फ योगेंद्र एक हार्डकोर अपराधी है. जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या,हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण पुलिस के साथ मुठभेड़ जैसे 18 मामले दर्ज हैं. बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 30 एवं धौलपुर पुलिस द्वारा 20 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था. बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं.

ग्वालियर के घाटीगांव से गर्भवती महिला का किया था अपहरण

बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र ठाकुर ने 8 अक्टूबर 2025 को करीब आधा दर्जन साथियों के साथ एक गर्भवती महिला का हथियार की नोक पर अपहरण किया था. बड़ी वारदात होने की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस लगातार डकैत को पकड़ने के प्रयास कर रही थी। बताया जा रहा है ग्वालियर पुलिस एवं डकैत योगी गुर्जर के साथ एक मर्तबा जोरदार मुठभेड़ भी हुई थी. जिसमें योगी गुर्जर बाल बाल बच गया था.

मध्यप्रदेश पुलिस कर रही थी तलाश

मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के भय से योगी गुर्जर पलायन कर धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था. इधर धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सागवान के निर्देश में पुलिस के लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। धौलपुर पुलिस को जैसे ही डकैत योगी गुर्जर का मूवमेंट मिला तो बिना समय गवाये बेहतर रणनीति बनाकर दबोच लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


