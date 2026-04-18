/धौलपुर की तस्वीर बदलने वाली परियोजना शुरू, 800 करोड़ से चमकेगा पूरा जिला!

Rajasthan Government Project: धौलपुर में 800 करोड़ की कालीतीर लिफ्ट परियोजना पर काम शुरू. चंबल का पानी बांधों तक पहुंचेगा, 483 गांवों को पेयजल व सिंचाई में राहत मिलेगी. मानसून के अतिरिक्त पानी का उपयोग होगा, जिससे खेती और जल संकट दोनों में सुधार की उम्मीद.
Dholpur Irrigation Project: धौलपुर जिले में सालों से सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. बहुप्रतीक्षित कालीतीर लिफ्ट परियोजना पर आखिरकार धरातल पर काम शुरू हो गया है. करीब 800.04 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद चंबल नदी का पानी जिले के प्रमुख बांधों तक पहुंचेगा, जिससे न सिर्फ खेतों को पानी मिलेगा बल्कि लाखों लोगों की पेयजल समस्या भी खत्म होगी.
क्या है परियोजना?
जल संसाधन विभाग की इस योजना के तहत सरमथुरा तहसील के मदनपुर गांव के पास चंबल नदी में इंटेक वेल बनाया जा रहा है. यहां से दो अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशनों के जरिए पानी को करीब 180 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद लगभग 10 किलोमीटर लंबी भूमिगत एमएस पाइपलाइन से पानी को पार्वती बांध और रामसागर बांध तक पहुंचाया जाएगा. पंपिंग स्टेशनों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी का जीएलएस सब स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है.
मानसून के पानी का होगा उपयोग
अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मानसून के दौरान चंबल में आने वाली बाढ़ का जो पानी व्यर्थ बह जाता था, अब उसका उपयोग हो सकेगा. जुलाई से सितम्बर माह के बीच नदी से प्रतिदिन 20 क्यूसेक पानी लिफ्ट कर बांधों में स्टोर किया जाएगा. इससे रबी और खरीफ दोनों सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा. साथ ही बांधों में जलस्तर बना रहने से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सालभर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएगा.
483 गांवों को सीधा फायदा
परियोजना से धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा क्षेत्र के कुल 483 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. वर्तमान में इन क्षेत्रों में गर्मी के दौरान पेयजल की भारी किल्लत रहती है और सिंचाई के लिए किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं. योजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में भू-जल स्तर भी सुधरने की उम्मीद है.
काम ने पकड़ी रफ्तार
विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2026 से साइट पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. परियोजना पर अब तक करीब 294 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. सबसे बड़ी बाधा वन एवं वन्यजीव विभाग की एनओसी थी, जो अब मिल चुकी है. ऐसे में काम में तेजी लाई जा रही है. विभाग ने तय समयसीमा में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
अधिकारियों का दावा है कि यदि योजना समय पर पूरी होती है तो यह धौलपुर जिले के लिए जल संकट का स्थायी समाधान साबित होगी और यहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.
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