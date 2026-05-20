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खेलती-कूदती भारती अब कभी घर नहीं लौटेगी… चंबल किनारे जो हुआ, सुन कांप जाएगी रूह!

Rajasthan News: चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले से 14 वर्षीय भारती की दर्दनाक मौत हो गई. मवेशियों को पानी पिलाने गई बालिका को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया. ग्रामीणों ने उसे छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी. हादसे के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: May 20, 2026, 03:11 PM|Updated: May 20, 2026, 03:11 PM
खेलती-कूदती भारती अब कभी घर नहीं लौटेगी… चंबल किनारे जो हुआ, सुन कांप जाएगी रूह!
Image Credit: Dholpur Crocodile Attack News

Dholpur News: चंबल नदी का किनारा एक बार फिर मातम में डूब गया. राजघाट गांव के सामने चंबल के जल में मगरमच्छ के ख़ौफ़नाक हमले से 14 वर्षीय बालिका भारती की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में ग़म और उदासी का माहौल है, हर आंख नम है और हर दिल पर दहशत का साया है.

मवेशियों को पानी पिलाने गई थी मासूम भारती
मिली जानकारी के मुताबिक, राजघाट निवासी भारती पुत्री दीनदयाल अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी के तट पर पहुंची थी. वह अपनी भैंस को नदी के पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. उसी लम्हे, नदी की गहराई में छुपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया.

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दो मासूम बच्चियों ने दिखाई हिम्मत
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मगरमच्छ ने पल भर में भारती को अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे बेरहमी से पानी की तहों में खींच ले गया. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस ख़तरनाक मंजर के बीच वहां मौजूद दो अन्य बच्चियों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने भारती को बचाने की भरपूर कोशिश की और मदद के लिए बुलंद आवाज़ में शोर मचाया. उनकी चीखें पूरे किनारे पर गूंज उठीं.

ग्रामीणों की जद्दोजहद, पर किस्मत ने साथ न दिया
बच्चियों की पुकार सुनकर बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सभी ने मिलकर जान की बाज़ी लगाकर बालिका को मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद कराया. मगर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जब ग्रामीणों ने भारती को बाहर निकाला, तो उसकी सांसें थम चुकी थीं. उसकी मौत हो चुकी थी.

गांव में छाया सन्नाटा, दिलों में उतर आया ख़ौफ़
भारती के चले जाने की खबर पूरे राजघाट में आग की तरह फैल गई. जिस नदी किनारे रोज़ाना लोग मवेशियों को पानी पिलाने आते थे, आज वहां ख़ामोशी और सन्नाटा पसरा है. हर घर में मातम है और नदी के नाम से ही लोगों के दिल दहल रहे हैं.

चंबल चौकी पुलिस मौके पर, शुरू हुई तहकीकात
हादसे की इत्तिला मिलते ही चंबल चौकी पुलिस की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके का मुआयना किया, तमाम हालात की जानकारी जुटाई और आगे की कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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