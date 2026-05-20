/खेलती-कूदती भारती अब कभी घर नहीं लौटेगी… चंबल किनारे जो हुआ, सुन कांप जाएगी रूह!

Dholpur News: चंबल नदी का किनारा एक बार फिर मातम में डूब गया. राजघाट गांव के सामने चंबल के जल में मगरमच्छ के ख़ौफ़नाक हमले से 14 वर्षीय बालिका भारती की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में ग़म और उदासी का माहौल है, हर आंख नम है और हर दिल पर दहशत का साया है.

मवेशियों को पानी पिलाने गई थी मासूम भारती

मिली जानकारी के मुताबिक, राजघाट निवासी भारती पुत्री दीनदयाल अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी के तट पर पहुंची थी. वह अपनी भैंस को नदी के पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. उसी लम्हे, नदी की गहराई में छुपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया.

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दो मासूम बच्चियों ने दिखाई हिम्मत

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मगरमच्छ ने पल भर में भारती को अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे बेरहमी से पानी की तहों में खींच ले गया. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस ख़तरनाक मंजर के बीच वहां मौजूद दो अन्य बच्चियों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने भारती को बचाने की भरपूर कोशिश की और मदद के लिए बुलंद आवाज़ में शोर मचाया. उनकी चीखें पूरे किनारे पर गूंज उठीं.

ग्रामीणों की जद्दोजहद, पर किस्मत ने साथ न दिया

बच्चियों की पुकार सुनकर बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सभी ने मिलकर जान की बाज़ी लगाकर बालिका को मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद कराया. मगर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जब ग्रामीणों ने भारती को बाहर निकाला, तो उसकी सांसें थम चुकी थीं. उसकी मौत हो चुकी थी.

गांव में छाया सन्नाटा, दिलों में उतर आया ख़ौफ़

भारती के चले जाने की खबर पूरे राजघाट में आग की तरह फैल गई. जिस नदी किनारे रोज़ाना लोग मवेशियों को पानी पिलाने आते थे, आज वहां ख़ामोशी और सन्नाटा पसरा है. हर घर में मातम है और नदी के नाम से ही लोगों के दिल दहल रहे हैं.

चंबल चौकी पुलिस मौके पर, शुरू हुई तहकीकात

हादसे की इत्तिला मिलते ही चंबल चौकी पुलिस की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके का मुआयना किया, तमाम हालात की जानकारी जुटाई और आगे की कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया.