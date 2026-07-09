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धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

Rajasthan News: धौलपुर में लगातार बारिश के बीच मनियां के कैलाशपुरा गांव में दो मंजिला मकान ढह गया. मलबे में दबे एक ही परिवार के 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया. सभी घायल अस्पताल पहुंचे, एक को हायर सेंटर रेफर किया गया. प्रशासन ने अगले 48 घंटे भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jul 09, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 09, 2026, 03:00 PM
धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार
Image Credit: धौलपुर में 2 मंजिला मकान गिरने से मलबे में दबा परिवारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी. मनियां थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में बीती देर रात लगातार बारिश के कारण एक दो मंजिला पक्का मकान भरभराकर गिर गया. हादसे के समय मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा एक ही परिवार मलबे में दब गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी 6 लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

देर रात तेज धमाके से दहला गांव
जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ. कैलाशपुरा गांव से कुछ दूरी पर खेत पर बने मकान में रूप सिंह बघेल अपने पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहते हैं. पिछले दो दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण मकान की दीवारें और नींव कमजोर हो गई थीं. रात में सोते समय अचानक तेज धमाके की आवाज आई और दूसरी मंजिल भरभराकर नीचे गिर गई. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के खेतों और गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. चारों तरफ अंधेरा और मलबे का ढेर था.

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ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू, टॉर्च की रोशनी में बचाई जान
हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए मलबा हटाना शुरू किया. परिजनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने टॉर्च की रोशनी में दबे लोगों को खोजा. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद रूप सिंह बघेल, उनकी पत्नी श्यामू देवी, बेटियां खुशबू, बबीता, मधु, शीतल और बेटा अंशु को मलबे से बाहर निकाला गया. सभी के शरीर पर चोटें आई थीं. ग्रामीणों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया. समय पर मदद मिलने से बड़ी जनहानि टल गई.

एक गंभीर, 5 का इलाज जारी, डॉक्टर बोले खतरे से बाहर
जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि रात 2 बजे के आसपास 6 घायल अस्पताल लाए गए थे. इनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. शेष 5 घायलों में 4 बच्चे और एक महिला शामिल हैं. सभी का उपचार जिला अस्पताल में जारी है और अब सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने कहा कि समय पर अस्पताल पहुंचने से सभी की जान बच गई.

5 साल पहले बना था मकान, बारिश से कमजोर हुई नींव
स्थानीय लोगों के अनुसार रूप सिंह बघेल ने करीब 5 से 6 साल पहले खेत पर यह दो मंजिला पक्का मकान बनवाया था. बरसात के दिनों में वह परिवार के साथ यहीं रहते थे. लगातार बारिश के कारण मकान की नींव में पानी भर गया था जिससे पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते मलबा नहीं हटाया जाता तो हादसा और बड़ा हो सकता था.

24 घंटे में दूसरा हादसा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी
उल्लेखनीय है कि जिले में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. कल ही कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में भी एक कच्ची दीवार गिरने से मां और बेटी घायल हो गई थीं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जर्जर और पुराने मकानों में रहने से बचें. साथ ही निचले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक और बारिश की संभावना जताई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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