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धौलपुर में भीषण सड़क हादसा! बाइक-बोलेरो की जोरदार टक्कर, मौके पर 3 की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में बाइक और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बाबरपुर निवासी भूरी देवी, उनका बेटा सचिन और शकुंतला देवी की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी कुंदीबाबा मंदिर के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBhanu sharma
Published:Apr 13, 2026, 10:15 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 10:15 PM IST

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धौलपुर में भीषण सड़क हादसा! बाइक-बोलेरो की जोरदार टक्कर, मौके पर 3 की दर्दनाक मौत

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया जिसमें बाइक व बोलोरो गाड़ी की जबरस्त भिड़ंत हो गई और बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, भूरी देवी पत्नी मान सिंह उम्र 40 साल, सचिन पुत्र मान सिंह 18 साल, शकुंतला देवी पत्नी छबिराम उम्र 50 साल निवासी बाबरपुर अपने घर से बाइक पर सवार होकर मनोना उत्तरप्रदेश आज शादी में जा रहे थे तभी अचानक सिद्धायपुरा की ओर से आ रही थी तभी अचानक आमने सामने भयंकर भिड़ंत हो गई और बाइक सवार तीनों बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राजाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची जहां मृतकों को तुरंत अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया- मृतकों की पहचान भूरी (52) पत्नी भान सिंह, उनके बेटे सचिन सिंह (18) और भूरी की जेठानी शकुंतला (56) पत्नी छविराम निवासी बाबरपुर के रूप में हुई है. तीनों बाइक पर सवार थे. बाइक सचिन चला रहा था.

बोलेरो ने मारी टक्कर
सिध्यापुरा गांव से पहले कुंदीबाबा मंदिर की गुफा के पास में सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और शवों को राजाखेड़ा अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया.

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शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे
तीनों गांव बाबरपुर से 25 किमी दूर यूपी के मनोना जा रहे थे. मनोना में भूरी का पीहर और वहां उसके भतीजे का लग्न-टीका समारोह था. जिसमें तीनों को शामिल होना था.

पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था सचिन
सचिन पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था और दूध बेचने का काम करता था. सचिन के पिता भानसिंह, छविराम, विपतिराम और भागीरथ चार भाई हैं. सभी किसान है. हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है.

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